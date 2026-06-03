Kein Vertrauen | Zusammengemauschelt

Zusammengemauschelt. Die weit wichtigere Frage: Kann der ORF das verspielte Vertrauen mit einem Generaldirektor von Kanzlers Gnaden wiedergewinnen? Kann er mit einem in den politischen Büros zusammengemauschelten Führungsteam wieder „vertrauenswürdig“ sein? Oder hat die Politik gar kein Interesse an einem vertrauenswürdigen öffentlich-rechtlichen Sender, sondern nur an Posten und Einfluss? Was Clemens Pig Dienstagabend noch sagte: „Die Diskussionen derzeit machen viel kaputt.“ Ja, da hat er nicht unrecht, kaputt gemacht ist bereits viel. Aber nicht durch die Diskussionen, sondern durch die Umstände. Mögen sich all jene, die diese Umstände herbeigeführt oder zumindest nicht gestoppt haben, endlich bei ihren Nasen nehmen.