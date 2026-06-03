„Stimme der Liebe“: Soul-Sänger Peabo Bryson tot

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film „Die Schöne und das Biest“, ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot.
Wie der US-Sender „CNN“ und der britische Sender „BBC“ aus einer Mitteilung der Familie zitierte, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend – „umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten“.
Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die „New York Times“. Am Sonntag hatten das Branchenblatt „Variety“ und das US-Promiportal „People“ unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.
Grammy für „Die Schöne und das Biest“
Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen „Stimme der Liebe“ (Voice of Love) erhalten, schrieb die „New York Times“ weiter.
Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films „Die Schöne und das Biest“. Mit dem Lied „A Whole New World“ aus dem Soundtrack des Disney-Films „Aladdin“ stieß er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.
Dion trauerte auf in einer Instagram-Story um ihren Mentor. Ihr Herz sei gebrochen, schrieb sie.
„Es bricht mir das Herz zu hören, dass wir heute Peabo Bryson verloren haben. Seine unglaubliche Stimme und sein gütiges Wesen verkörperten die Schönheit des Gesangs und der Darbietung. Er war vor all den Jahren, als wir ,Die Schöne und das Biest‘ aufnahmen, so wunderbar und großzügig zu mir“, erinnerte sie sich in ihrem Trauerposting.
„Ihm gelang es, dass ich mich wohlfühlte, als ich gerade erst lernte, auf Englisch zu singen. Er wird für mich immer ein wahres Symbol für die Freude bleiben, die die Musik in mein Leben gebracht hat. Seine Stimme und sein Talent werden uns fehlen“. Ihr Herz sei bei seiner Familie.
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