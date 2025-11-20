Helden auf vier Pfoten suchen noch Gastfamilien

Von Menschen im Rollstuhl über Diabetes und Autismus bis hin zu gehörlosen Menschen sowie geistig und körperlich eingeschränkten Kindern und Jugendlichen – Therapiehunde decken ein breites Spektrum ab.

Neben der spezifischen Ausbildung, die sich immer danach richtet, wofür sich ein Hund eignet, ist die Sozialisierung besonders wichtig. Diese geschieht in Gastfamilien, die immer wieder gesucht werden. Dort verbringen die Welpen bis zu neun Monate. Futter und Tierarztkosten werden in dieser Zeit übernommen.