Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treue Partnerhunde

Helden auf vier Pfoten suchen noch Gastfamilien

Salzburg
20.11.2025 09:00
Giacomo aus Kirchdorf in Tirol ist glücklich über seinen Partnerhund „Pauli“.
Giacomo aus Kirchdorf in Tirol ist glücklich über seinen Partnerhund „Pauli“.(Bild: Markus Tschepp)

Die Partnerhunde in Salzburg werden zu waschechten Alltagshelden ausgebildet. Für ihre Sozialisierung sind jedoch Gastfamilien unverzichtbar. Bis zu neun Monate verbringen die Tiere dort. Der Abschied ist bitter, das Wiedersehen dafür umso schöner, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. 

0 Kommentare

Voller Energie, aber vorsichtig genug, um Giacomo nicht aus dem Rollstuhl zu schubsen, läuft „Pauli“ auf sein Herrl zu. Die Labrador-Barbet-Mischung hilft ihm im Alltag dabei, Türen zu öffnen und Dinge aufzuheben. Doch natürlich gehören auch das Spielen und Spazieren dazu, wie sich die „Krone“ auf dem Gelände der Partnerhunde in Weitwörth in Nußdorf überzeugen konnte.

Vom flauschigen Welpen zum vierbeinigen Helfer
Bis aus einem flauschigen Welpen tatsächlich ein vierbeiniger Helfer wird, sind einige Schritte nötig. Los geht es im Alter von wenigen Wochen, wenn die Hundebabys in Gastfamilien unterkommen. „Pauli“ hatte hier Glück – und ist zum Sozialisieren zu Claudia gekommen, die bereits zum zweiten Mal einen Partnerhund auf Zeit bei sich aufgenommen hat: „Diese Beziehung, die man da aufbaut, kann man kaum beschreiben“, erzählt sie.

Die Welpenzeit hat „Pauli“ bei Claudia verbracht. Auf dem Gelände der Partnerhunde gab es ein ...
Die Welpenzeit hat „Pauli“ bei Claudia verbracht. Auf dem Gelände der Partnerhunde gab es ein Wiedersehen.(Bild: Markus Tschepp)

Dabei helfen die Partnerhunde

Von Menschen im Rollstuhl über Diabetes und Autismus bis hin zu gehörlosen Menschen sowie geistig und körperlich eingeschränkten Kindern und Jugendlichen – Therapiehunde decken ein breites Spektrum ab.

Neben der spezifischen Ausbildung, die sich immer danach richtet, wofür sich ein Hund eignet, ist die Sozialisierung besonders wichtig. Diese geschieht in Gastfamilien, die immer wieder gesucht werden. Dort verbringen die Welpen bis zu neun Monate. Futter und Tierarztkosten werden in dieser Zeit übernommen.

„Bei mir ist er brav“
Besonders schwierig ist aber das Hergeben des Hundes. „Das sind ganz schmerzvolle, bittere Momente“, gibt die Salzburgerin offen zu. Umso mehr freut sie sich darüber, dass ihr „Pauli“ zu einem netten, neuen Besitzer gekommen ist. „Bei mir ist er brav“, sagt Giacomo, der auch mal mit seinem Vater schimpft, wenn dieser zu streng mit seinem Hund ist.

Elisabeth kümmert sich mit ihrem Team darum, dass aus Welpen gut ausgebildete Partnerhunde ...
Elisabeth kümmert sich mit ihrem Team darum, dass aus Welpen gut ausgebildete Partnerhunde werden. Es werden sehr dringend drei Gastfamilien gesucht.(Bild: Markus Tschepp)

Besonders hart für Claudia war die Zeit der Ausbildung des „Kleinen“: „Es ist eine Umstellung, wenn er quasi ins Internat kommt.“ Das bedeutet für Gasteltern: kein Kontakt zum Hund.

Lesen Sie auch:
Gespielt wird so ziemlich mit allem, was herumliegt.
Krone Plus Logo
Herziger geht‘s nicht!
So werden süße Wuschel-Welpen zu Partnerhunden
18.01.2025
Er war entlaufen
Beagle „Manni“ nach 26 Tagen endlich zu Hause
05.11.2025

 „Ich werde es wieder machen“
„Wir haben Gott sei Dank Gastfamilien, die das öfter machen. Danach müssen sich die Tiere aber auch abnabeln“, sagt Elisabeth, die sich mit ihrem Team neben der Ausbildung um die Vermittlung der Hunde kümmert. Sobald das geklappt hat, gibt es ein Wiedersehen mit den Gastfamilien. „Ich werde es wieder machen, aber erst nach einer Pause“, sagt Claudia. Momentan werden noch dringend drei Gastfamilien gesucht.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
224.983 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
174.795 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
161.657 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
771 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf