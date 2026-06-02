Helnwein unterstützt Sanierung des Stadttempels

Häufig sind es die besonders realistischen Darstellungen blutender oder weinender Kinder, die bei Gottfried Helnwein regelmäßig für einen Aufschrei sorgen. Meist geht es in seinen Werken um Krieg und Gewalt. Nicht dieses Mal, oder zumindest nur indirekt. Der bekannte Künstler möchte einen Beitrag leisten, um die Finanzierung des 200 Jahre alten Stadttempels in der Seitenstettengasse zu unterstützen.