Nestlé setzt den Sparstift an: 16.000 Jobs weg

Absatz gestiegen, Preise aber auch

Trotz der Sparmaßnahmen läuft das Geschäft rund: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 65,9 Milliarden Franken – ein organisches Wachstum von 3,3 Prozent, stärker als erwartet. Im dritten Quartal legte Nestlé sogar um 4,3 Prozent zu, getrieben von Preiserhöhungen und steigenden Absatzmengen. Das Management rechnet für das Gesamtjahr mit einer Marge von mindestens 16 Prozent.