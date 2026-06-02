Lange Haft: „Leider habe ich keinen grünen Daumen“

Die pensionierten Wiener wollen nicht zum Florieren des Geschäfts beigetragen haben. Beide bekennen sich nicht schuldig, am Verkauf beteiligt gewesen zu sein. Einer (67) gibt an, den Burgenländer lediglich bei der Aufzucht der Pflanzen unterstützt zu haben. „Ich habe dort viel gegossen, wenn er nicht da war.“ Als Gegenleistung habe er ein paar Gramm der Ernte erhalten. „Damit ich nach dem Fernsehen besser einschlafen kann“, sagt der bislang Unbescholtene. Der andere Wiener (66), dreifach einschlägig vorbestraft, gibt an, als ehemaliger Betreiber eines CPD-Shops nur die Setzlinge geliefert zu haben. „Ich habe sie vor Ort pikiert, damit sie besser gedeihen können.“