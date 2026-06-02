Integration: Leitbild soll heuer Charta ablösen

„Wir wissen, was wir wollen“

Das ebenfalls ÖVP-FPÖ-geführte Land Salzburg präsentierte am Montag sein neues Integrationsleitbild mit fünf Grundprinzipien für Aufnahmegesellschaft wie auch Zuwanderer, noch heuer will die Steiermark folgen. „Wir wissen, was wir wollen, und sind in finaler politischer Abstimmung“, sagt Amesbauer zur „Krone“. Der Prozess soll mit einer Studie abgefedert werden, die Stoßrichtung lasse sich jedenfalls aus den zuletzt beschlossenen Verschärfungen bei der Sozialhilfe ablesen.