Nestlé-Chef entschuldigt sich für Rückruf

Im Dezember sei ein Qualitätsproblem in einem Werk in den Niederlanden festgestellt worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die Ursache ein bestimmter Rohstoff von einem der Zulieferer gewesen sei. Daraufhin habe Nestlé die Auslieferung aller Produkte mit dem betroffenen Rohstoff sofort gestoppt. Zudem sei Anfang Jänner in Abstimmung mit den Behörden in allen betroffenen Ländern ein vorsorglicher Rückruf eingeleitet worden. Die Rückrufe seien aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Verfahren für diese Produkte schrittweise in den einzelnen Ländern bekannt gegeben worden.