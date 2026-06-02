Politisches Cordoba | Vielleicht gewonnen

Vielleicht gewonnen. Einen Hauch von Cordoba sieht auch „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz. Dieser liege heute über der UNO-Abstimmung für die zehn zweijährigen Sitze (ohne Vetorecht) im UNO-Sicherheitsrat. Denn sowohl Österreich wie Deutschland rittern in einer Kampfabstimmung um den Sieg, wobei es um die zwei Sitze für Westeuropa geht. Dafür hatten sich Portugal und Österreich frühzeitig angemeldet, danach grätschte Deutschland hinein. Da Portugal als gesetzt gilt, muss zwischen Deutschland und Österreich über den zweiten Platz entschieden werden. Einer wird leer ausgehen müssen. Doch Politik-Beobachter Kurt Seinitz ist sich sicher: „Dieser Sitz im UNO-Sicherheitsrat wäre keine Belastung des, deutsch-österreichischen Feingefühls´wert.“ Da hat er wohl recht. Viele meinen sogar: Verlieren wir dieses Cordoba, bekommen wir diesen Sitz also nicht, haben wir vielleicht sogar gewonnen…