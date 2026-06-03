Jetzt fix! Schwärzler schlägt in seiner Heimat auf

Tennis-Fest in Hard

Stichwort Fest: Das sollen auch die zwei Heimspieltage morgen und am Samstag werden. „Der Wetterbericht verspricht, dass wird am Feiertag trocken mit den Partien durchkommen könnten“, erklärte Huber. „Es ist auf jeden Fall für alles gesorgt und auch nach den Spielen soll auf der Anlage gefeiert werden.“