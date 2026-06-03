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An Fronleichnam

Jetzt fix! Schwärzler schlägt in seiner Heimat auf

Vorarlberg
03.06.2026 07:25
Wie beim ATP-Turnier in Kitzbühel wird Joel Schwärzler auch bei seinem Heimspiel mit dem TC Hard ...
Wie beim ATP-Turnier in Kitzbühel wird Joel Schwärzler auch bei seinem Heimspiel mit dem TC Hard in der 1. Bundesliga an Fronleichnam alle Autogrammwünsche des Nachwuchses erfüllen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

„Ich habe gerade mit Joel telefoniert. Er wird auf jeden Fall an Fronleichnam im Bundesliga-Heimspiel gegen Steyr für uns aufschlagen“, verkündete TC Hard-Obmann Benjamin am Dienstagmittag die frohe Botschaft. Damit dürfen sich die Vorarlberger Fans am Donnerstag (11) auf ein echtes Highlight freuen.

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Nachdem der 20-jährige Lokalmatador am Montag beim ATP 100-Challenger in Heilbronn in der Auftaktrunde in drei Sätzen am Kroaten Matej Dodig gescheitert war, hatte er sofort die Heimreise ins Ländle angetreten. „Am Dienstag hat er dann sogar noch mit den Kids gespielt, Stunden gegeben“, verriet Huber. Ein Fest für den Nachwuchs!

Tennis-Fest in Hard 
Stichwort Fest: Das sollen auch die zwei Heimspieltage morgen und am Samstag werden. „Der Wetterbericht verspricht, dass wird am Feiertag trocken mit den Partien durchkommen könnten“, erklärte Huber. „Es ist auf jeden Fall für alles gesorgt und auch nach den Spielen soll auf der Anlage gefeiert werden.“

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Volles Programm gegen sieglose Steyrer
Und auch sportlich soll es dann Grund zum Feiern geben – steht doch insbesondere die Partie am Donnerstag gegen die nach zwei Runden auch noch sieglosen Oberösterreicher im Fokus. „Wir wollen auf jeden Fall alle Register ziehen“, versprach Huber. 

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