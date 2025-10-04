Der „verlorene Sohn“ kehrt an den Bodensee zurück

Die Herren des Tennisclub Hard schafften im vergangenen Sommer sensationell den Aufstieg in die erste Bundesliga. Jetzt konnten die Vorarlberger für ihre Premiere im Mai 2026 einen echten Transfercoup landen und einen alten Bekannten – der allerdings noch sehr jung ist – für ihre Premierensaison in der höchsten Spielklasse gewinnen.
„Ich freue mich euch sagen zu dürfen, dass ich in der kommenden Saison ein Mitglied der Bundesligamannschaft des TC Hard sein werde“, ließ Joel Schwärzler in der Nacht von Freitag auf Samstag die „Transferbombe“ platzen. „Wir spielen erstmals in der ersten Bundesliga, was sicher sehr spannend wird und ich freue mich jetzt schon auf alle, die uns zuschauen kommen.“
Meister mit Mauthausen
Anders als sein Stammverein konnte der 19-Jährige bereits Erfahrung in der höchsten Spielklasse sammeln. In der vorigen beiden Jahren war Joel für Union Mauthausen im Einsatz gewesen und hatte sich 2024 mit den Oberösterreichern sogar den Titel geholt. In dieser Saison fehlte der Youngster, der aktuell in der ATP-Weltrangliste als fünftbester Österreicher auf Position 235 geführt wird, im Finale in Salzburg – Mauthausen verlor mit 4:5.
„Mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga stand für uns fest: Wir müssen unseren verlorenen Sohn zurück nach Hard holen“, sagt Benjamin Huber, stellvertretender Obmann des TC Hard. „Joel hat seine ersten Schritte bei uns auf der Anlage gemacht und der Kontakt ist nie abgerissen. Für beide Seiten war schnell klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen.“
Enge familiäre Bande
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidung im Sommer 2026 wieder für seinen Kindheitsklub zu spielen, war auch die Familie. „Die Schwärzlers sind seit jeher eng mit dem Verein verbunden“, unterstreicht Huber. „Umso mehr freut es uns, dass Joel in der kommenden Saison seine Einsätze mit regelmäßigen Besuchen in der Heimat verbinden kann.“
Kommentare
