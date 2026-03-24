Kardashian nimmt Hamilton mit auf Familien-Trip!

Jetzt wird’s ernst bei Kim Kardashian und Lewis Hamilton! Gemeinsamer Urlaub – und zwar nicht allein: Kim hat den Rennfahrer direkt mit ihren Kindern nach Tokio genommen. Deutlicher geht’s kaum!
Saint, Chicago und Psalm waren dabei – Kims Kids aus der Ehe mit Kanye West. Auch Schwester Khloé Kardashian reiste mit ihren Kindern an. Heißt: Hamilton ist schon mittendrin im Kardashian-Kosmos!
„Sehr verknallt“
Ein Insider packt aus: Kim sei „sehr verknallt“ in den Formel-1-Star. Und weiter: Er komme auch bei der Familie bestens an. Klingt nach mehr als nur einem Flirt!
Herzaugen und Luxus-Dates
Erst kürzlich schwärmte Hamilton öffentlich von Kim – unter ihren Fotos von der Vanity Fair Oscar Party setzte er gleich mehrere Herzaugen-Emojis. Ein klares Zeichen!
Schon vorher wurden die beiden immer wieder zusammen gesichtet: Luxus-Wochenende in England, Trip nach Paris – und sogar gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl.
Aus Freundschaft wird Liebe?
Das Besondere: Die beiden kennen sich schon lange. Was als Freundschaft begann, könnte jetzt richtig ernst werden. Insider sagen sogar: Das hat Potenzial für etwas Dauerhaftes!
Fest steht: Wer mit den Kindern in den Urlaub darf, hat gewonnen! Kim und Hamilton scheinen längst mehr als nur ein Promi-Flirt zu sein – hier bahnt sich die nächste Mega-Liebe an.
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