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So ernst ist es schon!

Kardashian nimmt Hamilton mit auf Familien-Trip!

Society International
24.03.2026 12:27
Familien-Test bestanden? Lewis Hamilton war mit Kim Kardashian und deren Kindern in Tokio.
Familien-Test bestanden? Lewis Hamilton war mit Kim Kardashian und deren Kindern in Tokio.(Bild: Krone KREATIV/APA/Andrej ISAKOVIC / AFP, AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX)
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Von krone.at

Jetzt wird’s ernst bei Kim Kardashian und Lewis Hamilton! Gemeinsamer Urlaub – und zwar nicht allein: Kim hat den Rennfahrer direkt mit ihren Kindern nach Tokio genommen. Deutlicher geht’s kaum!

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Saint, Chicago und Psalm waren dabei – Kims Kids aus der Ehe mit Kanye West. Auch Schwester Khloé Kardashian reiste mit ihren Kindern an. Heißt: Hamilton ist schon mittendrin im Kardashian-Kosmos!

„Sehr verknallt“
Ein Insider packt aus: Kim sei „sehr verknallt“ in den Formel-1-Star. Und weiter: Er komme auch bei der Familie bestens an. Klingt nach mehr als nur einem Flirt!

Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon lange – jetzt war er mit im Familienurlaub, ...
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon lange – jetzt war er mit im Familienurlaub, was darauf hindeutet, dass es zwischen den beiden schon richtig ernst ist!(Bild: APA/APA-Images / Action Press / BFA)

Herzaugen und Luxus-Dates
Erst kürzlich schwärmte Hamilton öffentlich von Kim – unter ihren Fotos von der Vanity Fair Oscar Party setzte er gleich mehrere Herzaugen-Emojis. Ein klares Zeichen!

Schon vorher wurden die beiden immer wieder zusammen gesichtet: Luxus-Wochenende in England, Trip nach Paris – und sogar gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl.

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Aus Freundschaft wird Liebe?
Das Besondere: Die beiden kennen sich schon lange. Was als Freundschaft begann, könnte jetzt richtig ernst werden. Insider sagen sogar: Das hat Potenzial für etwas Dauerhaftes!

Fest steht: Wer mit den Kindern in den Urlaub darf, hat gewonnen! Kim und Hamilton scheinen längst mehr als nur ein Promi-Flirt zu sein – hier bahnt sich die nächste Mega-Liebe an.

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