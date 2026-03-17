Hamilton: Freche Reaktion auf sexy Kardashian-Look

Kim Kardashian hat bei der „Vanity Fair“-Party nach der diesjährigen Oscar-Gala mal wieder für Aufsehen gesorgt. Doch das hautenge, goldene Glitzer-Dress, das die Kurven der 45-Jährigen perfekt in Szene setzte, sorgte offenbar nicht nur bei ihren Fans für Herzrasen ...
Schwindelerregend hohe Plateau-High-Heels, ein golden funkelndes Kleid von Gucci, eine neue Frisur und farbige Kontaktlinsen: Bei dem Look, den Kim Kardashian nach den Oscars bei der After-Party der „Vanity Fair“ präsentierte, wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte.
Ein Smiley sagt mehr als tausend Worte
Und auch die Reality-Queen selbst war natürlich hin und weg von ihrem Style und teilte auf Instagram fleißig Schnappschüsse von ihrem Party-Outfit. Ganz zur Freude der Fans, versteht sich.
Doch die waren längst nicht die Einzigen, die die Fotostrecke auf Instagram fleißig kommentierten. Denn auch Kardashians neuer Freund, Lewis Hamilton konnte bei diesem Anblick nicht widerstehen und hinterließ in der Kommentarleiste eine ziemlich eindeutige Nachricht.
Der Formel-1-Star postete nämlich frech ein Smiley mit Herzchenaugen – und versetzte die Fans von Kim Kardashian mit dieser Liebes-Botschaft in helle Aufregung! Zwar gibt es schon seit Wochen Gerüchte um eine Liebes-Beziehung von Kim und Lewis, doch öffentlich geäußert hatten sich die beiden trotz eines gemeinsamen Besuchs beim Super Bowl bislang nicht.
Endlich eine Liebes-Bestätigung?
Unter dem Herzchen-Posting von Hamilton überschlagen sich daher auch die Kommentare der Fans. „Oh mein Gott“, schrieb einer, während ein anderer es ganz genau wissen wollte und nachfragte: „Ist es damit jetzt offiziell?“
Dass es trotz dieses Liebes-Outings keinen gemeinsamen Auftritt des Promi-Pärchens rund um die Oscar-Gala am Sonntag gegeben hat, hat einen guten Grund. Denn am Wochenende machte der Formel-1-Zirkus in Shanghai Halt.
„Bis über beide Ohren verliebt“
Erst kürzlich verriet ein Insider der „Us Weekly“, dass Hamilton „bis über beide Ohren verliebt“ in Kardashian sei. Die beiden kennen sich schon länger und aus Freundschaft soll nun Liebe geworden sein.
Der Formel-1-Star soll die Reality-Queen zudem regelmäßig per Facetime anrufen – direkt aus der Ferrari-Box. „Er hat über ein Jahrzehnt auf seine Traumfrau gewartet und ist verrückt nach ihr“, so der Insider.
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