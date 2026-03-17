Hamilton: Freche Reaktion auf sexy Kardashian-Look

Der Formel-1-Star postete nämlich frech ein Smiley mit Herzchenaugen – und versetzte die Fans von Kim Kardashian mit dieser Liebes-Botschaft in helle Aufregung! Zwar gibt es schon seit Wochen Gerüchte um eine Liebes-Beziehung von Kim und Lewis, doch öffentlich geäußert hatten sich die beiden trotz eines gemeinsamen Besuchs beim Super Bowl bislang nicht.