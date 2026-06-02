Wetterphänomen El Niño ab Juni erwartet

Üblicherweise sind die Folgen des Wetterphänomens, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt, vor allem auf der Südhalbkugel zu spüren. Für Europa halten sich die Auswirkungen in Grenzen. „Das erklärt sich vor allem daraus, dass Europa nun mal sehr weit weg liegt vom tropischen Pazifik, und bis das Signal zu uns gelangt, wird es von vielen anderen atmosphärischen und ozeanischen Einflüssen gestört“, sagte Daniela Domeisen von der ETH Zürich. Zu rechnen sei maximal mit kälterem und nasserem Wetter als üblich.