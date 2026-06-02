Schwangere Asylwerberin von Polizei verprügelt

Polizei versucht, Beamte in Schutz zu nehmen

Inzwischen sah sich auch die niederländische Polizei zu einem Kommentar gezwungen: „Polizeibeamte arbeiten oft unter schwierigen und hektischen Bedingungen. Sie müssen schnell Entscheidungen treffen und handeln. Der Beamte, der die Frau am Arm gepackt hatte, wusste in diesem Moment nicht, dass sie schwanger war. Wäre das der Fall gewesen, hätte er anders gehandelt.“