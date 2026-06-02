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Schock in Niederlanden

Schwangere Asylwerberin von Polizei verprügelt

Ausland
02.06.2026 10:31
Niederländische Polizisten sehen sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. (Symbolbild)
Niederländische Polizisten sehen sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. (Symbolbild)(Bild: ©twixx - stock.adobe.com (Symbolbild))
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Bilder aus einem Asylzentrum in den Niederlanden machen gerade in sozialen Medien die Runde: Darauf zu sehen sind Polizisten, die eine hochschwangere Frau brutal zu Boden reißen. Die junge Palästinenserin soll daraufhin eine Fehlgeburt erlitten haben.

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„Schockierend“, „entsetzlich“, „Polizeigewalt“, das sind Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Bildmaterial aus Zeist kursieren. Niederländischen Medienberichten zufolge soll die Frau ihren Mann verteidigt haben, sie dürfte sich den einschreitenden Beamten mehrfach in den Weg gestellt haben, was letztendlich zu einer Eskalation führte.

Auf den Boden geschleudert, über den Gang gezerrt
Auf dem Videomaterial aus dem Asylzentrum ist zu sehen, wie die Frau von einem Beamten brutal am Arm gepackt und mit voller Wucht auf den Boden geschleudert wird. Daraufhin geriet der Ehemann der werdenden Mutter völlig in Rage und fiel über die Beamten her. Schlussendlich lagen beide Asylwerber am Boden und wurden über den Gang gezerrt.

Der Vorfall, der sich bereits am 19. Mai ereignet hatte, kam durch das Bildmaterial plötzlich ans Licht und ließ eine Diskussion über die Verhältnismäßigkeit des Durchgreifens der Beamten aufkeimen.

Polizei versucht, Beamte in Schutz zu nehmen
Inzwischen sah sich auch die niederländische Polizei zu einem Kommentar gezwungen: „Polizeibeamte arbeiten oft unter schwierigen und hektischen Bedingungen. Sie müssen schnell Entscheidungen treffen und handeln. Der Beamte, der die Frau am Arm gepackt hatte, wusste in diesem Moment nicht, dass sie schwanger war. Wäre das der Fall gewesen, hätte er anders gehandelt.“

Zudem betonte die Polizei, dass die Aufnahmen nur einen Ausschnitt des Geschehens abbilden würden. Die Beamten seinen nämlich aufgrund einer „Bedrohungsmeldung mit einem Messer“ gerufen worden. Der Mann dürfte mit einem Messer hantiert haben, auch ein zweites Messer wurde in seinem Besitz vermutet. Die Frau habe den Aufforderungen der Beamten, den Einsatzort zu verlassen, mehrfach keine Folge geleistet, weshalb es dann zu der Eskalation kam.

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Außerdem war es der Polizei wichtig zu betonen, dass die werdende Mutter nach dem Zwischenfall sofort von Rettungssanitätern untersucht wurde.

Baby wohl gesund
Niederländische Medien berichteten, dass die Frau eine Frühgeburt hatte. Laut Postings auf X dürfte das kleine Mädchen wohlauf sein.

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