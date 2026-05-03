Israelische Streitkräfte plünderten im Libanon

Die israelische Zeitung „Yedioth Ahronot“ zitierte einen namentlich nicht genannten Reservisten, der berichtete, er habe mehrere Fälle von Plünderungen im Libanon erlebt. „Wir trafen an der Grenze viele Reserveeinheiten, sie nahmen einfach alles mit – Waffen, Souvenirs, Schmuck, Decken, Bilder“, berichtete der Soldat. In einem anderen Fall habe er erlebt, wie ein israelischer Kommandant Streitkräfte daran gehindert habe, Raubgut nach Israel mitzunehmen. Soldatinnen und Soldaten sollen laut Berichten private Häuser und Geschäfte im Libanon geplündert haben, deren Einwohnerinnen und Besitzer vor den Kämpfen geflohen waren. Bereits im Gaza-Krieg hatte es ähnliche Medienberichte gegeben.