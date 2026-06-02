JUMP DOME – Kindergeburtstag ohne Stress

Ein Kindergeburtstag gehört zu den schönsten Tagen im Jahr - für Kinder ebenso wie für Eltern. Doch viele Familien kennen auch die andere Seite: Wochenlange Planung, Spiele organisieren, Essen vorbereiten und am Ende noch aufräumen. Immer mehr Eltern entscheiden sich deshalb für eine Alternative zum klassischen Geburtstag zuhause.