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JUMP DOME – Kindergeburtstag ohne Stress

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02.06.2026 16:49
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Kindergeburtstage im Jump Dome stressfrei feiern.
Kindergeburtstage im Jump Dome stressfrei feiern.(Bild: Jump Dome)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ein Kindergeburtstag gehört zu den schönsten Tagen im Jahr - für Kinder ebenso wie für Eltern. Doch viele Familien kennen auch die andere Seite: Wochenlange Planung, Spiele organisieren, Essen vorbereiten und am Ende noch aufräumen. Immer mehr Eltern entscheiden sich deshalb für eine Alternative zum klassischen Geburtstag zuhause.

Orte, an denen Kinder gemeinsam spielen, lachen und aktiv sein können, werden deshalb immer beliebter. Genau hier kommt JUMP DOME ins Spiel. Unter dem Motto „JEDER kann springen“ bieten die innovativsten und modernsten Trampolinhallen Österreichs viel Platz für Bewegung, Spaß und gemeinsame Erlebnisse. An mehreren Standorten - LinzSalzburg und Klagenfurt - begeistert JUMP DOME seit Jahren Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen gleichermaßen.

Feiern mit Freunden statt Stress zuhause
Für Kinder steht an ihrem Geburtstag vor allem eines im Mittelpunkt: Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden zu verbringen. Gemeinsam spielen, lachen und aktiv sein - genau das macht eine gelungene Feier aus. In einem Trampolinpark können Kinder genau das tun. Sie springen zusammen, probieren Neues aus und erleben einen Tag voller Bewegung. Gleichzeitig entsteht eine lockere Atmosphäre, in der alle gemeinsam Spaß haben.

 

Für Eltern bringt diese Art zu feiern einen großen Vorteil: kein Aufwand, kein Vorbereiten, kein Aufräumen – alles ist organisiert. Vom reservierten Tisch bis zu den JUMP DOME Socken ist an alles gedacht.

Ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt
Geburtstage sollen besondere Tage sein. Deshalb wünschen sich viele Eltern eine Feier, die Kindern wirklich in Erinnerung bleibt. Beim gemeinsamen Springen entsteht schnell eine besondere Dynamik: Kinder motivieren sich gegenseitig, lachen zusammen und erleben Momente, die man zuhause nur schwer nachstellen kann.

Während die Kinder aktiv sind, können Erwachsene entspannt zuschauen, plaudern oder eine kleine Pause genießen. So wird der Geburtstag zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

(Bild: Jump Dome)

Gemeinsam aktiv statt vor dem Bildschirm
Gerade im Alltag verbringen viele Kinder viel Zeit vor Bildschirmen. Umso schöner sind Feiern, bei denen Bewegung und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt stehen. Trampolinspringen verbindet Spiel und Aktivität auf natürliche Weise.

Kinder können sich austoben, Energie loswerden und gleichzeitig gemeinsam Zeit verbringen. Nebenbei bringt das Springen auch gesundheitliche Vorteile: Es stärkt Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer - und sorgt für jede Menge gute Laune.

Ein Ort für besondere Momente
Ein Geburtstag mit Freunden, viel Lachen und aktiver Bewegung bleibt Kindern oft lange im Gedächtnis. Genau deshalb entscheiden sich immer mehr Familien für Erlebnisgeburtstage.

JUMP DOME bietet dafür ideale Voraussetzungen: viel Platz zum Springen, eine sichere Umgebung und eine Organisation, die Eltern entlastet.

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Fotos

Fazit
Kindergeburtstage sollen vor allem eines sein: ein Tag voller Freude. Orte, an denen Kinder gemeinsam spielen, lachen und aktiv sein können, werden deshalb für viele Familien zur beliebten Alternative zur Feier zuhause.

JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks - ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, Schulausflug, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar.

JUMP DOME – JEDER kann springen.

(Bild: Fabian Moser/ Jump Dome)

So klappt der Besuch

    • Einfach & bequem: Online buchen, 15 Minuten früher da sein – und die Sprungzeit kann sofort starten.
    • Sicherheit geht vor: JUMP DOME Socken und ein Armband sorgen für festen Halt und Zeittracking.
    • Für jedes Alter: Eigene Bereiche für Kleinere, vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
    • Gut erreichbar: Alle Standorte bieten ausreichend Parkplätze und sind auch öffentlich einfach zu erreichen.

Standorte & Kontakt

JUMP DOME Linz (Leonding)

Im Bäckerfeld 1

4060 Leonding

Tel.: +43 732 272 4200

 

JUMP DOME Salzburg

Wilhelm-Spazier-Straße 1A

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 202 505

 

JUMP DOME Klagenfurt

Magazingasse 14

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43 463 30 40 400

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