Mutter und Oma starben bei Rettung von kleinem Bub

Ein Familienausflug in Spanien nahm am Sonntag ein tragisches Ende: Zwei Frauen sind in einem Stausee in Spanien bei dem Versuch, einen fünfjährigen Buben vor dem Ertrinken zu retten, ums Leben gekommen. Bei den beiden Todesopfern handle es sich um die Mutter und die Großmutter des Kindes, wie der örtliche Rettungsdienst mitteilte.