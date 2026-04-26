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Neue „Baywatch“-Pam

Darum brachte Badeanzug Brooks Nader zum Weinen

Society International
26.04.2026 21:34
Der rote Einteile ist wie für Nader gemacht.
Der rote Einteile ist wie für Nader gemacht.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Kultserie „Baywatch“ geht in eine neue Runde – und da darf natürlich der legendäre rote Badeanzug nicht fehlen. Während die Dreharbeiten auf Hochtouren laufen, kochen zum Teil die Emotionen über.

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Für die 29 Jahre alte Brooks Nader erfüllt sich ein Kindheitstraum: Sie darf sich eine der neuen „Baywatch“-Nixen nennen. Vor allem Pamela Anderson, die die Rettungsschwimmerin C. J. Parker verkörperte, ist für sie seit jeher ein großes Vorbild. „Ich habe ihre Videos studiert – ich bin bereit“, plauderte das Model gegenüber dem US-Magazin „People“ aus dem Nähkästchen.

Schon mit zehn Jahren habe sie den ikonischen Strandlauf in Zeitlupe vor dem Spiegel zu üben begonnen. „Ich laufe nur noch in Zeitlupe“, scherzte Nader. „Ich laufe gar nicht mehr normal. Das ist jetzt meine Persönlichkeit!“ Und weiter: „Mein Lauf wird euch also gefallen.“

Ein „außerkörperliches Erlebnis“
Einmalig sei vor allem die erstmalige Anprobe des legendären roten Badeanzugs gewesen. „Es war ein außerkörperliches Erlebnis“, schwärmte die Blondine. Sogar die Kostümcrew hätte geweint, weil es „so groß und so aufregend“ gewesen sei.

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„Jeder wird die Serie lieben, und wir arbeiten wirklich alle hart daran“, ist Nader überzeugt. Doch bis dahin werden wir uns noch ein bisschen in Geduld üben müssen. Voraussichtlich wird die zwölfteilige Serie in der TV-Saison 2026/27 beim US-Sender Fox Premiere feiern.

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