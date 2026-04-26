Darum brachte Badeanzug Brooks Nader zum Weinen

Für die 29 Jahre alte Brooks Nader erfüllt sich ein Kindheitstraum: Sie darf sich eine der neuen „Baywatch“-Nixen nennen. Vor allem Pamela Anderson, die die Rettungsschwimmerin C. J. Parker verkörperte, ist für sie seit jeher ein großes Vorbild. „Ich habe ihre Videos studiert – ich bin bereit“, plauderte das Model gegenüber dem US-Magazin „People“ aus dem Nähkästchen.