Auf der Jagd nach den flüchtigen Unfallopfern

Diensthunde, Polizeihubschrauber, Drohnen, etc.

Während die Florianis von Raabs an der Thaya die Unfallstelle absicherten und die Suche direkte am Boden aufnahmen, unterstützte die Drohnengruppe der Kameraden aus Groß Siegharts aus der Luft. Mit Diensthunden und später auch einem Polizeihubschrauber wurde außerdem das Gebiet entlang der Thaya penibel abgesucht. Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte eine Person im Ziehgraben kauernd! Wenig später konnten auch die anderen Beteiligten auf einer Wiese nahe des Flusses aufgespürt werden.