Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeuge sah Verletzte

Auf der Jagd nach den flüchtigen Unfallopfern

Niederösterreich
01.06.2026 06:00
Im Fond des Unfallauto blieb „verdutzt“ ein Riesen-Teddybär zurück – die Flucht der Insassen ...
Im Fond des Unfallauto blieb „verdutzt“ ein Riesen-Teddybär zurück – die Flucht der Insassen löste eine riesige Suchaktion aus.(Bild: Raabs an der Thaya)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

Mit Riesen-Teddy kamen Tschechen bei Raabs von der Straße ab. Ihre Flucht löste einen Einbruchsalarm aus. Die Polizei rückte mit starkem Aufgebot und Hubschrauber an. Feuerwehren unterstützten die Suche nach den drei Getürmten.

0 Kommentare

Der „Ausritt“ hatte sich auf der B30 bei Oberpfaffendorf im Waldviertel ereignet! Als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte von den drei Insassen aber jede Spur. Ein Zeuge gab an, dass ein junges Pärchen und eine ältere Frau trotz Verletzungen zu Fuß geflüchtet waren. Ihren Teddy ließen sie im Fond zurück! Sofort wurde eine Suchaktion gestartet.

Diensthunde, Polizeihubschrauber, Drohnen, etc.
Während die Florianis von Raabs an der Thaya die Unfallstelle absicherten und die Suche direkte am Boden aufnahmen, unterstützte die Drohnengruppe der Kameraden aus Groß Siegharts aus der Luft. Mit Diensthunden und später auch einem Polizeihubschrauber wurde außerdem das Gebiet entlang der Thaya penibel abgesucht. Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte eine Person im Ziehgraben kauernd! Wenig später konnten auch die anderen Beteiligten auf einer Wiese nahe des Flusses aufgespürt werden.

Unterschiedliche Kennzeichen
Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende: Im Pkw, an dem hinten und vorne verschiedene tschechische Kennzeichen angebracht worden waren, entdeckten die Ermittler ein Brecheisen – und eben den lebensgroßen Teddybären auf der Rückbank. Der plüschige „Mitfahrer“ – er überstand den Crash unversehrt – dürfte offenbar als unauffällige Tarnung gedient haben.

Waren Einbrüche geplant?
Warum das auf freiem Fuß angezeigte Trio mit dem Werkzeug unterwegs war, wird nun untersucht. Der Verdacht, dass Einbrüche geplant gewesen sein könnten, liegt nahe. Welche Rolle der geheimnisvolle Tarn-Teddy spielt, muss erst geklärt werden. Weitere Ermittlungen – unter anderem in Richtung Drogenkriminalität – laufen, auch in Tschechien! Bei einer sauberen Weste hätten sich die Insassen wohl kaum in alle Richtungen davon gestohlen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
120.017 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
113.818 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
110.209 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf