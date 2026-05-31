Sturm und Gewitter: Einsatzkräfte sind gefordert

Verdacht auf eine vermisste Person

Im Zuge des Unwetters kam es zudem zu einem Einsatz der Wasserrettung und der Feuerwehr Drobollach: Auf einem Badesteg wurden zurückgelassene Kleidungsstücke entdeckt, weshalb nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person im See befindet. „Von der Polizei wurden umfangreiche und dringend notwendige Umfelderhebungen durchgeführt, jedoch konnte keine abgängige Person eruiert werden“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.