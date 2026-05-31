Sturm und Gewitter: Einsatzkräfte sind gefordert

Am Sonntagabend sorgten Gewitter in Kärnten für zahlreiche umgestürzte Bäume und mehrere Feuerwehreinsätze. Auch am Faaker See kam es zu einem größeren Einsatz, nachdem zunächst der Verdacht auf eine vermisste Person aufgekommen war.
Es blitzt und donnert am Sonntagabend in Kärnten, zahlreiche Feuerwehren stehen im Einsatz. „Mehrere umgestürzte Bäume halten derzeit mehrere Feuerwehren im Einsatz“, informiert die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf „Krone“-Nachfrage. Besonders betroffen sind die Bezirke Wolfsberg und Klagenfurt-Land.
Bereits am Nachmittag zog ein Gewitter über den Faaker See, woraufhin Badegäste im Strandbad Drobollach das Bad fluchtartig verließen.
Verdacht auf eine vermisste Person
Im Zuge des Unwetters kam es zudem zu einem Einsatz der Wasserrettung und der Feuerwehr Drobollach: Auf einem Badesteg wurden zurückgelassene Kleidungsstücke entdeckt, weshalb nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person im See befindet. „Von der Polizei wurden umfangreiche und dringend notwendige Umfelderhebungen durchgeführt, jedoch konnte keine abgängige Person eruiert werden“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.
Die Suche wurde um 16.20 Uhr aufgrund eines erneuten Wetterumschwungs unterbrochen. „Der Verdacht von einer abgängigen Person konnte durch die geführten Erhebungen nicht erhärtet werden und die Suchaktion wurde gegen 17.15 Uhr abgebrochen“, so die Polizei.
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