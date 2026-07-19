100-Meter-Absturz: Insassen aus Auto geschleudert!

Dramatischer Unfall am späten Samstagnachmittag im Tiroler Oberland: Im Bereich einer Alm in Roppen (Bezirk Imst) geriet ein Auto über einen Weg hinaus und stürzte 100 Meter – sich mehrmals überschlagend – ab. Die drei Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Alle drei wurden verletzt – zwei davon schwer.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 17.15 Uhr. Ein 19-jähriger Einheimischer war mit einem Auto auf einem Schotterweg im Bereich der Reichenbachalm unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich der Besitzer des Pkw, ein weiterer 27-jähriger Österreicher saß auf der Rückbank.
Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam erst etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Fahrwegs zum Stillstand.
Ermittler von der Polizei
Plötzlich von Weg abgekommen
In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich vom Weg ab. „In weiterer Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam erst etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Fahrwegs zum Stillstand“, schildert die Polizei. Während des Absturzes seien alle drei Insassen aus dem Wagen geschleudert worden.
Leichtverletzter schlug Alarm
Der 27-jährige Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ihm gelang es, die Rettungskette in Gang zu setzen. Der Lenker und der Beifahrer wurden schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden mit den Notarzthubschraubern RK-2 und Martin 2 in die Klinik Innsbruck geflogen.
Der Leichtverletzte wurde indes mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Roppen, Sautens und Silz, die Bergrettung, die Notarzthubschrauber Martin 2 und RK2, ein Rettungswagen, die Alpinpolizei sowie zwei Polizeistreifen.
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