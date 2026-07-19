100-Meter-Absturz: Insassen aus Auto geschleudert!

Plötzlich von Weg abgekommen

In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich vom Weg ab. „In weiterer Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam erst etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Fahrwegs zum Stillstand“, schildert die Polizei. Während des Absturzes seien alle drei Insassen aus dem Wagen geschleudert worden.