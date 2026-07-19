Die Haalands urlauben mit anderem Fußballer-Paar

Urlaubszeit! Auch für Erling Haaland. Er genießt gerade in Italien mit Freundin Isabel und einem norwegischen Nationalteam- und WM-Kollegen mit dessen Freundin unbeschwerte Tage in Italien.
Ein bisserl tanzen in einer Disco, nobel essen, fesch herrichten, Boot fahren – alles ist dabei, was einen Urlaub zum Genuss macht. Diesen Schluss legt jedenfalls das aktuelle Instagram-Posting von Erling Haaland nahe. Er genießt gerade mit Herzdame Isabel, Team-Kumpel Sander Berge (bei Manchester United unter Vertrag) und dessen Freundin Julie Karlsen in Italien. Hier ein paar Eindrücke:
Sieben Tore
Die Erholung hat sich Haaland sicher verdient. Bei der WM hatte er für Norwegen siebenmal genetzt. Im Viertelfinale war für Norwegen gegen England trotzdem Endstation.
Einladung vom „Spiderman“
Seither ist der Hype um den Superstürmer noch größer, als er ohnehin schon vor der WM gewesen war. So hat der Superstriker etwa mit etwas Verspätung eine Einladung von „Spiderman“-Darsteller Tom Holland angenommen. Holland hatte in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählt, dass er Haaland eine Einladung zum Abendessen per Instagram-Privatnachricht geschickt habe, Haaland aber nicht reagiert habe. Nun kommentierte Haaland den Ausschnitt der Fallon-Sendung bei Instagram: „Abendessen-Einladung akzeptiert. Ein bisschen spät. Sag nur den Ort!“
Wird sich auch unterbringen lassen in seinem Kalender. Auch, wenn er Spätsommer wieder in er Premier League auf Torjagd gehen und dann wieder die englischen Tornetze zerschießen wird.
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