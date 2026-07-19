Die Haalands urlauben mit anderem Fußballer-Paar

Einladung vom „Spiderman“

Seither ist der Hype um den Superstürmer noch größer, als er ohnehin schon vor der WM gewesen war. So hat der Superstriker etwa mit etwas Verspätung eine Einladung von „Spiderman“-Darsteller Tom Holland angenommen. Holland hatte in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählt, dass er Haaland eine Einladung zum Abendessen per Instagram-Privatnachricht geschickt habe, Haaland aber nicht reagiert habe. Nun kommentierte Haaland den Ausschnitt der Fallon-Sendung bei Instagram: „Abendessen-Einladung akzeptiert. Ein bisschen spät. Sag nur den Ort!“