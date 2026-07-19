Diese Mbappe-Szene regt viele Fans auf – zurecht?

Halbzeit im Spiel zwischen England und Frankreich. Im Kampf um den dritten WM-Platz liegen Mbappe und Co. vermeintlich aussichtslos mit 0:4 zurück. Alles deutet auf ein Debakel für die Franzosen hin. Mbappe scheint‘s nicht ganz so dramatisch zu sehen. Auf dem Weg in die Kabine fängt ihn die TV-Kamera ein, wie er