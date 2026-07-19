Diese Mbappe-Szene regt viele Fans auf – zurecht?

„Ihn kümmert nicht einmal mehr sein Heimatland“, geht ein Twitter-User besonders hart ins Gericht mit Kylian Mbappe. Der französische Superstar hatte sich im WM-Spiel um Platz drei etwas „erlaubt“, das durchaus Potenzial zur Aufregung bietet. Zurecht?
Halbzeit im Spiel zwischen England und Frankreich. Im Kampf um den dritten WM-Platz liegen Mbappe und Co. vermeintlich aussichtslos mit 0:4 zurück. Alles deutet auf ein Debakel für die Franzosen hin. Mbappe scheint‘s nicht ganz so dramatisch zu sehen. Auf dem Weg in die Kabine fängt ihn die TV-Kamera ein, wie er
1) schon mit nacktem Oberkörper unterwegs ist, weil er offenbar schon Leiberl mit Englands Declan Rice getauscht hat, und
2) auch noch gut gelaunt mit England-Trainer Thomas Tuchel Schmäh führt und lächelt.
Darf er das? In einem WM-Spiel bei 0:4 schon zur Halbzeit Leiberl wechseln? Und dabei auch noch bester Laune zu sein? Also mit nacktem Oberkörper lächeln? Sehen Sie sich die Szene einmal selbst an:
Viele halten Mbappe unprofessionelles Verhalten, ja geradezu Verrat vor. Vermutlich hätte sich der eine oder andere Fan zumindest Grant, wenn nicht Wut erwartet. Und zwar auch zur Schau gestellter Weise. Ist rein laut dieser paar Sekunden TV-Material wohl nicht der Fall.
Zwei Tore nach Schlusspfiff
Allerdings dürfte ihm sein Vaterland dann doch nicht so wurscht sein, wie ihm da und dort unterstellt wurde. Denn in Halbzeit zwei trumpfte Mbappe richtig auf und netzte gleich zweimal – zu sehen hier im Video:
Mbappe führt damit sowohl die aktuelle als auch die Gesamt-WM-Torschützenliste an.
Für einen „Vaterlandsverräter“ eigentlich gar nicht so schlecht.
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