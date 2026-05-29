Levit in Klagenfurt: Jede Note ein Meisterwerk

Künstlerischer Leiter zieht positive Bilanz

Doch auch die anderen „Pfingstklang“-Veranstaltungen, in deren Rahmen Levit nach Klagenfurt gekommen war, begeisterten die Besucher. „Wir haben großartige Rückmeldungen bekommen und die Reaktion des Publikums mit Standing Ovations bei allen Konzerten spricht für sich“, freut sich der künstlerische Leiter Günther Trachmann. „Auch mit der Auslastung sind wir zufrieden. Auf Igor Levit Levit gab es natürlich einen regelrechten Ansturm.“