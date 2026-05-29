Vance: „Fortschritte“ bei Deal – Iran dementiert

Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormuz attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden mit Warnschüssen zwei Schiffe in der Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für Drohneneinsätze verantwortlichen Kontrollzentrum. Bereits Anfang der Woche war es in der Straße von Hormuz trotz geltender Waffenruhe und laufender Verhandlungen zu gegenseitigem Beschuss gekommen.