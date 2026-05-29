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Vance: „Fortschritte“ bei Deal – Iran dementiert

Außenpolitik
29.05.2026 07:26
Der Führer der Iranischen Revolution, Ruhollah Khomeini (links) mit dem getöteten Obersten ...
Der Führer der Iranischen Revolution, Ruhollah Khomeini (links) mit dem getöteten Obersten Führer Ali Khamenei (rechts) und seinem Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei auf einem Plakat(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

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Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen.  Die „New York Times“ meldete unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute US-Beamte, dass man kurz vor einer Übereinkunft stehe. Diese könne die seit dem 8. April geltende Waffenruhe verlängern, zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz führen und den Weg für substanziellere Gespräche ebnen. 

Das US-Nachrichtenportal „Axios“ hatte unter Berufung auf US-Beamte berichtet, Unterhändler beider Seiten hätten sich bereits auf eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und zur Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geeinigt. Trump und die iranische Führung müssten dem allerdings noch zustimmen, hieß es.

US-Vizepräsident JD Vance
US-Vizepräsident JD Vance(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Vance: „Hoffentlich machen wir weiterhin Fortschritte“
US-Vizepräsident Vance sagte: „Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wann genau oder ob der Präsident die Absichtserklärung unterzeichnen wird.“ Die Iraner schienen – zumindest Stand jetzt – in guter Absicht zu verhandeln. „Hoffentlich machen wir weiterhin Fortschritte“, fügte Vance hinzu.

Laut „Axios“ wird die Absichtserklärung festlegen, dass die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz wieder „uneingeschränkt“ und ohne Gebühren ermöglicht wird. Zudem würde der Iran demnach innerhalb von 30 Tagen sämtliche Minen in der für den globalen Öl- und Flüssiggashandel wichtigen Meerenge räumen. Im Gegenzug werde die US-Seeblockade von iranischen Häfen aufgehoben.

Ein Schnellboot der Revolutionsgarden nähert sich einem Frachter in der Straße von Hormuz.
Ein Schnellboot der Revolutionsgarden nähert sich einem Frachter in der Straße von Hormuz.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

USA gehen weiter gegen Irans Schattenflotte vor
Der Iran umgeht die Ölsanktionen nach US-Angaben mit Hilfe eines Netzwerks aus Hunderten von alternden Tankern mit verschleierter Eigentümerschaft. Mit dieser sogenannten Schattenflotte habe die Führung in Teheran Rohöl im Milliardenwert nach China verkaufen können. Das US-Außenministerium verhängt nun laut Mitteilung Sanktionen gegen mehrere Organisationen, Personen und Schiffe, die das „Rückgrat des illegalen Ölhandels im Iran bilden“.

Die Maßnahmen zielten auf die „finanziellen Lebensadern“ der Revolutionsgarden und des iranischen Militärapparats. Zudem verhänge das US-Finanzministerium weitere Sanktionen gegen in Hongkong ansässige „Schlüsselakteure eines Ölhandelsnetzwerks“, die die Lagerung, den Transport und Verkauf dieses Öls ermöglicht und damit direkt die Revolutionsgarden, den Generalstab der iranischen Armee und den Militärapparat finanziert hätten.

US-Militär dementiert Abschuss einer US-Drohne
Die US-Armee dementierte unterdessen iranische Berichte über eine angeblich über dem Persischen Golf abgeschossene US-Drohne. Die Berichte seien falsch, die US-Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf der Plattform X mit.

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Die den Iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Bushehr abgeschossen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormuz attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden mit Warnschüssen zwei Schiffe in der Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für Drohneneinsätze verantwortlichen Kontrollzentrum. Bereits Anfang der Woche war es in der Straße von Hormuz trotz geltender Waffenruhe und laufender Verhandlungen zu gegenseitigem Beschuss gekommen.

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