Favorit „ohne Zusage” | „Unglücklicher” Kandidat

„Unglücklicher“ Kandidat. Im Interview mit der „Krone“ geht Pig sogar noch weiter. Er habe nicht nur keine Zusage, er habe auch „bis zum heutigen Tag niemanden in dieser Republik ersucht, mir bei dieser Bestellung seine Stimme zu geben oder für mich sogar zu lobbyieren oder sonst irgendwas zu tun“. Im selben Gespräch geht er auch auf verschiedene Gerüchte ein. Nein, er sei kein Freimaurer, wie das in letzter Zeit immer wieder behauptet wird. Und zur „Quasi-Nominierung“ durch ÖVP-Mediensprecher und Generalsekretär Nico Marchetti, der Pig öffentlich ermutigt hatte, sich zu bewerben meint Pig, er sei, als er das gelesen habe, „selber sehr unglücklich darüber“ gewesen. Na, wenigstens das glauben wir jetzt aber gerne!