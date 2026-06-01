Millionenpleite um Erzeuger von Medizinprodukten

Der Kreditschutzverband von 1870 vermeldete zum Wochenstart eine Millionenpleite. Betroffen ist ein Medizinprodukterzeuger mit einer Betriebsstätte in Innsbruck. Sechs Dienstnehmer bangen um ihren Job.
Am Montag sei über das Vermögen der Firma „Ionsent Technologies GmbH, 8045 Graz, Stattegger Straße 31b, Betriebsstätte: 6020 Innsbruck, Valiergasse 58/L220“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der KSV von 1870 via Aussendung.
Sechs Mitarbeiter betroffen
Das Unternehmen befasse sich mit der Entwicklung und die Herstellung von Gerätschaften und Maschinen im Medizinbereich, hieß es weiter. Sechs Mitarbeiter seien von der Pleite betroffen.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht.
Kreditschutzverband von 1870
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht“, so der Kreditschutzverband.
Zukunft des Betriebs offen
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, betont der KSV.
Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 2,58 Millionen Euro belaufen. Die Firma sei im Jahr 2022 gegründet worden.
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