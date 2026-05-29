Bauernbund-Chef: „Wir brauchen jede Unterstützung“

Steigende Kosten, sinkende Erzeugerpreise und anhaltende Trockenheit setzen die heimische Landwirtschaft massiv unter Druck. Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf spricht im krone.tv-Interview von einer „mehr als angespannten“ Lage, für manche Betriebe sei diese bereits existenzbedrohend. Er fordert weniger Bürokratie, mehr Unterstützung für Bauern sowie strengere Regeln für Billigimporte aus dem Ausland. Auch die Situation der ÖVP und die aktuelle Dürre waren Thema.
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