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Polizei zeigt Humor

Seniorin wird mit Rollator mit 42 km/h geblitzt

Ausland
29.05.2026 11:11
Die ältere Dame habe laut Polizei sehr gelassen auf dem Blitzerfoto ausgesehen.
Die ältere Dame habe laut Polizei sehr gelassen auf dem Blitzerfoto ausgesehen.(Bild: facebook.com/polizei.nrw.eu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem kuriosen Blitzer-Foto sorgt eine Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen für Schmunzeln: Denn in Euskirchen wurde eine ältere Dame mit ihrem Rollator geblitzt. Laut Beweisfoto sei sie mit 42 km/h unterwegs gewesen – in einer 30er-Zone.

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Die Polizei Euskirchen sprach in einem Facebook-Beitrag von einem „unerwarteten Highspeed-Moment“. „Im ersten Augenblick sah es fast so aus, als hätte die Dame gerade einen neuen Rollator-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt oder wolle persönlich gegen Usain Bolt antreten“, witzeln die Polizisten. 

Andere Menschen würden auf Blitzerfotos eher erschrocken dreinschauen. Die ältere Dame habe aber so gewirkt, „als wären spontane Fotoaufnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen für sie Alltag“, kommentiert die Polizeiwache das ungewöhnliche Bild.

Raser durch Seniorin von Strafe verschont
Der eigentliche Raser, ein heller Transporter, habe dagegen Glück gehabt. Die Seniorin sei für den Lenker genau im richtigen Moment durchs Bild gelaufen – denn sie verdeckt das Nummernschild des Fahrzeugs. So kommt der Verkehrssünder ohne Strafe davon. 

Doch die Polizei will mit dem „Kultfoto“ nicht nur zum Lachen bringen, sondern hat auch eine wichtige Botschaft. Im Posting wird gemahnt: „Gerade dort, wo Tempo 30 gilt, zum Beispiel im Bereich von Kindergärten, Schulen oder Wohngebieten, hat das einen guten Grund.“ Schon wenige Stundenkilometer mehr könnten im Ernstfall entscheidend sein und den Bremsweg deutlich verlängern, wird erklärt. Sie bittet die Autofahrer deswegen, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten.

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