Seniorin wird mit Rollator mit 42 km/h geblitzt

Doch die Polizei will mit dem „Kultfoto“ nicht nur zum Lachen bringen, sondern hat auch eine wichtige Botschaft. Im Posting wird gemahnt: „Gerade dort, wo Tempo 30 gilt, zum Beispiel im Bereich von Kindergärten, Schulen oder Wohngebieten, hat das einen guten Grund.“ Schon wenige Stundenkilometer mehr könnten im Ernstfall entscheidend sein und den Bremsweg deutlich verlängern, wird erklärt. Sie bittet die Autofahrer deswegen, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten.