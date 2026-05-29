Polizei zeigt Humor
Seniorin wird mit Rollator mit 42 km/h geblitzt
Mit einem kuriosen Blitzer-Foto sorgt eine Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen für Schmunzeln: Denn in Euskirchen wurde eine ältere Dame mit ihrem Rollator geblitzt. Laut Beweisfoto sei sie mit 42 km/h unterwegs gewesen – in einer 30er-Zone.
Die Polizei Euskirchen sprach in einem Facebook-Beitrag von einem „unerwarteten Highspeed-Moment“. „Im ersten Augenblick sah es fast so aus, als hätte die Dame gerade einen neuen Rollator-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt oder wolle persönlich gegen Usain Bolt antreten“, witzeln die Polizisten.
Andere Menschen würden auf Blitzerfotos eher erschrocken dreinschauen. Die ältere Dame habe aber so gewirkt, „als wären spontane Fotoaufnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen für sie Alltag“, kommentiert die Polizeiwache das ungewöhnliche Bild.
Raser durch Seniorin von Strafe verschont
Der eigentliche Raser, ein heller Transporter, habe dagegen Glück gehabt. Die Seniorin sei für den Lenker genau im richtigen Moment durchs Bild gelaufen – denn sie verdeckt das Nummernschild des Fahrzeugs. So kommt der Verkehrssünder ohne Strafe davon.
Doch die Polizei will mit dem „Kultfoto“ nicht nur zum Lachen bringen, sondern hat auch eine wichtige Botschaft. Im Posting wird gemahnt: „Gerade dort, wo Tempo 30 gilt, zum Beispiel im Bereich von Kindergärten, Schulen oder Wohngebieten, hat das einen guten Grund.“ Schon wenige Stundenkilometer mehr könnten im Ernstfall entscheidend sein und den Bremsweg deutlich verlängern, wird erklärt. Sie bittet die Autofahrer deswegen, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.