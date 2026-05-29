Elektro-KV: Einigung auf Erhöhung von bis zu 2,7%

Gesundheitstage für ältere Beschäftigte

Die Lohnerhöhungen sollen ab 1. Mai gelten. Die Zulagen für die zweite und dritte Schicht würden über drei Jahre um 47 Cent auf 1,50 Euro bzw. über zwei Jahre um 34 Cent auf 4 Euro pro Stunde angehoben. Dazu kommen Gesundheitstage für Beschäftigte über 40 und mit über 20 Dienstjahren. Eine zusätzliche Pflegefreistellung soll es für Eltern von Kindern mit Behinderung geben.