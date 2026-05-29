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Wiedersehen am Set

„Baywatch“-Legenden sind so fit wie vor 30 Jahren!

Society International
29.05.2026 08:30
Die „Baywatch“-Ikonen sind zurück am Set – und so fit wie vor 30 Jahren!
Die „Baywatch“-Ikonen sind zurück am Set – und so fit wie vor 30 Jahren!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Unglaublich, aber wahr: Rund 30 Jahre ist es her, als Michael Bergin (57), Kelly Packard (51) und David Chokachi (58) als sexy Rettungsschwimmer von Malibu die Herzen der Fans höher schlagen ließen. Jetzt feiern die drei „Baywatch“-Ikonen ihr großes Comeback – und beweisen: Sie gehören längst nicht zum alten Eisen!

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Echte „Baywatch“-Fans werden jetzt wohl vor Begeisterung Herzrasen bekommen. Denn bei der Neuauflage, die derzeit in Malibu gedreht wird, schlüpfen nicht nur Jungstars wie Brooks Nader, Noah Beck oder Livvy Dunne in die ikonischen rote Badmode. Es gibt auch ein Wiedersehen mit echten „Baywatch“-Ikonen!

Sexy Sixpacks, heiße Kurven
Bergin, Packard und Chokachi sorgten in den 90er-Jahren mit gestählten Sixpacks und heißen Kurven für Begeisterung bei den Fans. Die neuesten Bilder vom „Baywatch“-Set beweisen: Auch rund 30 Jahre später sind die drei noch fit wie eh und je.

Michael Bergin, Kelly Packard und David Chokachi machen auch heute noch in Bademode eine gute ...
Michael Bergin, Kelly Packard und David Chokachi machen auch heute noch in Bademode eine gute Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vor allem Chokachi, der in der Rolle des Rettungsschwimmers Cody Madison ab 1995 mit dabei war und jetzt als Besitzer eines Grillrestaurants sein Comeback feiert, beeindruckt auch heute noch mit gestähltem Oberkörper. Aber ohne Fleiß kein Preis: Die Drehpausen nutzt der 58-Jährige immer wieder, um an seinen Muckis zu arbeiten, wie die Schnappschüsse vom Set zeigen.

David Chokachi nutzt jede freie Minute, um seine Muskeln zu stählen.
David Chokachi nutzt jede freie Minute, um seine Muskeln zu stählen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Der 58-Jährige kehrt als Cody zurück und hilft auch mal als Rettungsschwimmer aus.
Der 58-Jährige kehrt als Cody zurück und hilft auch mal als Rettungsschwimmer aus.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch auch sein „Baywatch“-Kollege Michael Bergin, der zwischen 1997 und 2001 als Jack „J.D.“ Darius mit an Bord war, und Kelly Packard, die als April Giminski in den 90ern den Fans den Kopf verdrehte und jetzt im grünen Bikini ihre Kurven zeigt, können sich sehen lassen.

Und die Wiedersehensfreude ist nicht nur bei den „Baywatch“-Fans groß, sondern auch bei den Stars der Serie, die fleißig Erinnerungsfotos schossen.

Wiedersehen macht Freude! Die „Baywatch“-Ikonen schossen in den Drehpausen Erinnerungsfotos.
Wiedersehen macht Freude! Die „Baywatch“-Ikonen schossen in den Drehpausen Erinnerungsfotos.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Mitchs Sohn im Mittelpunkt
Schon seit Anfang des Jahres wird das „Baywatch“-Reboot gedreht. Im Mittelpunkt der Serie steht dieses Mal Hobie Buchannon (Stephen Amell), Sohn von Oberbadewaschel Mitch Buchannon (David Hasselhoff).

David Chokachi (links außen), Kelly Packard (2. von links) und Michael Bergin (2. von rechts) in ...
David Chokachi (links außen), Kelly Packard (2. von links) und Michael Bergin (2. von rechts) in den 90er-Jahren mit David Hasselhoff (Mitte), Mitzi Kapture und Brooke Burns (rechts)(Bild: Viennareport)

Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und arbeitet nun als Captain der Rettungsschwimmer. Und dann steht plötzlich seine Tochter Charlie vor der Tür, von deren Existenz Hobie bislang nichts wusste ...

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