„Baywatch“-Legenden sind so fit wie vor 30 Jahren!

Vor allem Chokachi, der in der Rolle des Rettungsschwimmers Cody Madison ab 1995 mit dabei war und jetzt als Besitzer eines Grillrestaurants sein Comeback feiert, beeindruckt auch heute noch mit gestähltem Oberkörper. Aber ohne Fleiß kein Preis: Die Drehpausen nutzt der 58-Jährige immer wieder, um an seinen Muckis zu arbeiten, wie die Schnappschüsse vom Set zeigen.