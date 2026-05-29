Felix von Jascheroff verlässt RTL-Soap „GZSZ“

Felix von Jascheroff (43) verlässt nach 25 Jahren die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Dies geschehe auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle, teilte RTL mit.
Im Juli 2001 war Jascheroff in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen. Das war Folge 2277, nun ist man bei Folge 8530. Neben anderen Serien-Größen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank habe der gebürtige Berliner das Gesicht der Serie maßgeblich mitbestimmt, würdigte ihn der Kölner Sender.
„Abschied fällt mir natürlich nicht leicht“
„Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich“, sagte er.
Umso mehr freue er sich, dass seine Figur derzeit in eine besonders dramatische Handlung verwickelt sei – John Bachmann ist nach einem mysteriösen Todesfall unter Mordverdacht geraten.
Fans dürfen sich auf „Spitzenstory“ freuen
Zu seinem Abschied werde es dann noch eine weitere „absolute Spitzenstory“ geben. „Eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird.“
Ein Trost für seine Fans dürfte laut RTL sein, dass der Abschied des Berliner Schauspielers wegen des langen Vorlaufs der Serie noch bis ins nächste Jahr auf sich warten lässt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.