Keine Kuhhandel | ORF, nicht AMS?

ORF, nicht AMS. Keine Chancen für Thurnher, wohl auch keine Chancen für Bewerberin Lisa Totzauer, die im „Krone“-Interview meint, wenn das Ergebnis vor der Entscheidung feststehe, dann sei das kein Auswahlverfahren. Doch genau davon geht man am Küniglberg aus: Dass im Kanzleramt längst die Wahl auf APA-Manager Clemens Pig gefallen ist. Richtigerweise muss man sagen: auf den ehemaligen APA-Manager. Denn gleichzeitig mit seiner Bewerbung gab Pig auch seinen Rückzug als Geschäftsführer der Presseagentur bekannt. Er beendet das Dienstverhältnis noch vor der Wahl des Generaldirektors. Würde er das tun, wenn er nicht eine verbindliche Zusage für den neuen Job hätte? In diesem Fall müsste man am Geisteszustand des offenbar längst bestimmten, aber noch nicht bestellten ORF-Generals und damit auch an seiner Qualifikation zweifeln. So bleibt Pigs APA-Rückzug ein Beweis mehr, dass ihn der Weg – von Kanzlers Gnaden – zum ORF und nicht zum AMS führt…