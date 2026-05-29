Neues Leben für alte Getreidesorten am Haunsberg

Diethard hat sich bei der Agentur für Ernährungssicherheit dafür eingesetzt, die drei lokalen Gewächse als erhaltenswerte Sorten zu registrieren. Das ist mittlerweile gelungen, sein Hof ist als Erhaltungszüchter bestätigt. In einem ersten Schritt wird das Getreide heuer auf gut sechs Hektar angebaut. Die Landwirte hoffen auf rund 15 Tonnen Ertrag.