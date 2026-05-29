Salzburg wartet bereits auf die Dänen-Rocker!

Mehr Konzertstimmung geht nicht: Über 30 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein und jede Menge Musik im Anmarsch! Die hart gesottenen Fans stehen bereits um kurz nach 16 Uhr Schlange – für die beste Sicht auf Volbeat, die dänischen Superstars....
Noch sind es gut drei Stunden bis es auf dem Residenzplatz wieder heißt: Rock On! Doch den echten Fans der dänischen Metal-Superband Volbeat sind auch die 35 Grad Stadthitze nicht zu viel, um jetzt bereits vor den Eingängen zu verharren. Nur ein Ziel haben sie vor Augen: Beste Sicht auf Sänger und Bandleader Michael Poulsen und seine Kumpanen Fleming Lund, Kaspar Larsen und Jon Larsen zu haben.
Um 17 Uhr öffnen die Tore am Residenzplatz, strenge Sicherheitskontrollen inklusive. Aktuell stimmt die Metal-Crew mit ihrer Vorband Fulci noch die Gitarren, testet die Mirkos und die Soundanlage. Touristen schlendern durch die Stadt. Die Rockfans leeren die letzten Dosenbiere, bevor es im Konzertgelände das Bier dann später für 7,40 gibt.
Auch mit einigen Zaungästen ist zu rechnen. Von der Band sehen jedoch nur die 12.000 Konzertbesucher etwas, die ihre Tickets auch gekauft haben. Die Umzäunung mit schwarzen Planen schirmt Gratis-Gucker gekonnt ab.
Ab 18.45 geht es dann richtig zur Sache: Fulci, eine italienische Death-Metal Band wird auf den Hauptact einstimmen. Ab 20 Uhr hat das Warten für die Fans dann ein Ende: Volbeat werden bis 22 Uhr Salzburg von einer Mozartstadt zu einer echten Hard-Rock-Metropole verwandeln.
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