Salzburg wartet bereits auf die Dänen-Rocker!

Noch sind es gut drei Stunden bis es auf dem Residenzplatz wieder heißt: Rock On! Doch den echten Fans der dänischen Metal-Superband Volbeat sind auch die 35 Grad Stadthitze nicht zu viel, um jetzt bereits vor den Eingängen zu verharren. Nur ein Ziel haben sie vor Augen: Beste Sicht auf Sänger und Bandleader Michael Poulsen und seine Kumpanen Fleming Lund, Kaspar Larsen und Jon Larsen zu haben.