Nach der Winterpause

Auf Gut Aiderbichl wartet Neues auf die Besucher

Salzburg
29.01.2026 10:00
Lamm Nathalie hat erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt.
Lamm Nathalie hat erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Gnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf öffnet nach der Winterruhe kommenden Samstag wieder seine Tore für Besucher und kann mit einem putzigen Neuzugang aufwarten: Lamm Nathalie hat im Jänner das Licht der Welt erblickt.

0 Kommentare

Eine ganz besondere Freude erwartet die Gäste gleich zu Beginn der neuen Saison: Während der ruhigen Winterwochen hat das kleine Schafbaby Nathalie im Jänner das Licht der Welt erblickt. Schaf-Mama Theresa war bereits trächtig, als sie im Oktober 2025 auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause fand.

Behutsam umsorgt von ihrer Mutter sowie den Tierpflegern erkundet Nathalie schon neugierig ihre Umgebung und kann ab der Wiedereröffnung am kommenden Samstag auch besucht werden.

„Nathalie gehört zur Rasse der Zackelschafe, die stark vom Aussterben bedroht ist“, so Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Viele alte Nutztierrassen, wie die Zackelschafe, sind heute gefährdet, weil sie den Anforderungen der industrialisierten Tierhaltung nicht entsprechen. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auf Gut Aiderbichl Zackelschaf-Nachwuchs begrüßen dürfen.“ 

Salzburg

