Auf Gut Aiderbichl wartet Neues auf die Besucher

Der Gnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf öffnet nach der Winterruhe kommenden Samstag wieder seine Tore für Besucher und kann mit einem putzigen Neuzugang aufwarten: Lamm Nathalie hat im Jänner das Licht der Welt erblickt.
Eine ganz besondere Freude erwartet die Gäste gleich zu Beginn der neuen Saison: Während der ruhigen Winterwochen hat das kleine Schafbaby Nathalie im Jänner das Licht der Welt erblickt. Schaf-Mama Theresa war bereits trächtig, als sie im Oktober 2025 auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause fand.
Behutsam umsorgt von ihrer Mutter sowie den Tierpflegern erkundet Nathalie schon neugierig ihre Umgebung und kann ab der Wiedereröffnung am kommenden Samstag auch besucht werden.
„Nathalie gehört zur Rasse der Zackelschafe, die stark vom Aussterben bedroht ist“, so Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Viele alte Nutztierrassen, wie die Zackelschafe, sind heute gefährdet, weil sie den Anforderungen der industrialisierten Tierhaltung nicht entsprechen. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auf Gut Aiderbichl Zackelschaf-Nachwuchs begrüßen dürfen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.