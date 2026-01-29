Auf Gut Aiderbichl wartet Neues auf die Besucher

„Nathalie gehört zur Rasse der Zackelschafe, die stark vom Aussterben bedroht ist“, so Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Viele alte Nutztierrassen, wie die Zackelschafe, sind heute gefährdet, weil sie den Anforderungen der industrialisierten Tierhaltung nicht entsprechen. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auf Gut Aiderbichl Zackelschaf-Nachwuchs begrüßen dürfen.“