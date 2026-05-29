„Wir überbrücken Wartezeiten auf Förderung“

Generell investiert die Salzburg Wohnbau viel in Bestand. Am 11.000 m2 großen, zuletzt brachliegenden Reisinger Areal in Hallein werden gerade 183 Wohnungen gebaut. In der Rehhofsiedlung (Hallein) entsteht ein Projekt mit Einsatz von Recycling-Beton. An der Salzburger Billrothstraße wird ein früheres Uni-Gebäude umgebaut. 36 Wohnungen entstehen. Rund die Hälfte der Bäder kommt aus dem 3D-Drucker. Und die Salzburg Wohnbau will bei dem frei finanzierten Projekt mit einem Teil der Wohnungen, die voll möbliert sind, auch in die Kurzzeitmiete einsteigen.