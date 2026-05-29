Zum Abschluss soll Negativserie ein Ende finden

Der derzeitige Lauf soll mit dem letzten Saisonspiel bei Sturm Graz (18.30) enden. Dann würde eine aus Salzburger Sicht sehr zufriedenstellende Spielzeit ein versöhnliches Ende finden. „Wir haben uns als Team über das ganze Jahr hinweg außergewöhnlich entwickelt und genau das wollen wir in Graz zeigen“, erklärt Trainer Dusan Pavlovic vor der Sommerpause, die nach Abschlusstrainings Montag und Dienstag am Mittwoch beginnt. Gegen die „Blackies“ gab es in dieser Spielzeit von zwei torarmen 0:1-Niederlagen bis zu einem Zehn-Tore-Feuerwerk beim 5:5 alles zu sehen. Letzteres wäre den Salzburgerinnen nach der langen Torflaute heute bestimmt um einiges lieber