Zum Abschluss soll Negativserie ein Ende finden

Salzburgs Frauen haben am Freitagabend bei Sturm Graz das letzte Saisonspiel vor der Brust. Tabellarisch kann sich nichts mehr ändern. Jedoch wollen die Bullen die sechs Spiele andauernde Torsperre endlich beenden.
Seit 540 Minuten warten Salzburgs Frauen wettbewerbsübergreifend auf ein Tor. Das letzte Mal drehten die Bullen im Cup-Halbfinale am 4. April zum Jubeln ab. Als FC Bergheim – bevor Red Bull eingestiegen war – gab es zuletzt zu Saisonbeginn 2022/23 eine ähnliche Negativserie von fünf Partien (450 Minuten) ohne Treffer.
Der derzeitige Lauf soll mit dem letzten Saisonspiel bei Sturm Graz (18.30) enden. Dann würde eine aus Salzburger Sicht sehr zufriedenstellende Spielzeit ein versöhnliches Ende finden. „Wir haben uns als Team über das ganze Jahr hinweg außergewöhnlich entwickelt und genau das wollen wir in Graz zeigen“, erklärt Trainer Dusan Pavlovic vor der Sommerpause, die nach Abschlusstrainings Montag und Dienstag am Mittwoch beginnt. Gegen die „Blackies“ gab es in dieser Spielzeit von zwei torarmen 0:1-Niederlagen bis zu einem Zehn-Tore-Feuerwerk beim 5:5 alles zu sehen. Letzteres wäre den Salzburgerinnen nach der langen Torflaute heute bestimmt um einiges lieber
ADMIRAL Frauen Bundesliga, Meistergruppe, Freitag: Sturm Graz – Red Bull Salzburg (18.30). – Salzburger Frauenliga, Freitag: Eugendorf – Schladming (19.15)
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