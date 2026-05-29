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In Salzburg

Von Pkw erschreckt: E-Scooter-Lenkerin verletzt

Salzburg
29.05.2026 12:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: InsideCreativeHouse - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit ihrem Elektroroller ist eine 35-Jährige am Donnerstagabend in Hallein gestürzt. Der Polizei erzählte die Frau, dass sie ein vorbeifahrendes Auto erschreckt habe. Bei der anschließenden Kontrolle stellte ein Amtsarzt die Fahruntauglichkeit fest.

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Nach dem Sturz schaffte es die 35-Jährige noch selbst in ihre Wohnung, wo dann die Rettung verständigt wurde. Im Anschluss ging es für sie ins Salzburger Landeskrankenhaus. 

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Ein durchgeführter Alkomattest bei der Frau verlief negativ. Dennoch stellen die Polizisten eine mögliche Beeinträchtigung fest. Ein Besuch beim Amtsarzt bestätigte: Die 35-Jährige war nicht mehr fahrtauglich. 

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