Von Pkw erschreckt: E-Scooter-Lenkerin verletzt

Mit ihrem Elektroroller ist eine 35-Jährige am Donnerstagabend in Hallein gestürzt. Der Polizei erzählte die Frau, dass sie ein vorbeifahrendes Auto erschreckt habe. Bei der anschließenden Kontrolle stellte ein Amtsarzt die Fahruntauglichkeit fest.
Nach dem Sturz schaffte es die 35-Jährige noch selbst in ihre Wohnung, wo dann die Rettung verständigt wurde. Im Anschluss ging es für sie ins Salzburger Landeskrankenhaus.
Ein durchgeführter Alkomattest bei der Frau verlief negativ. Dennoch stellen die Polizisten eine mögliche Beeinträchtigung fest. Ein Besuch beim Amtsarzt bestätigte: Die 35-Jährige war nicht mehr fahrtauglich.
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