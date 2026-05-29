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Karriere beendet

Zwei überraschende Abgänge bei den Eisbullen

Sport
29.05.2026 14:30
Zwei Eisbullen kehren Salzburg den Rücken.
Zwei Eisbullen kehren Salzburg den Rücken.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Mit Alan Letang haben die Eisbullen ihren neuen Trainer gefunden, Adam Brooks verstärkt die Salzburger und soll im Sturm für Punkte sorgen. Sonst hat sich bei den Zugängen noch nicht viel getan. Dafür verlassen nun zwei weitere Cracks den ehemaligen Serienmeister der ICE Hockey League.

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Diese Meldungen kommen doch etwas überraschend! Zwei Eisbullen, die 2025 noch den ICE Hockey League-Titel feierten, verlassen Salzburg. Einer ist auf der Suche nach einer neuen Perspektive, der andere beendet gar seine Karriere.

Philipp Wimmer debütierte 2021 für die Bulls, bereits seit 2017 spielte er für die Organisation. Der Verteidiger durfte viermal die Meisterschaft bejubeln und rutschte zuletzt noch kurz vor der Weltmeisterschaft aus dem Österreich-Kader. Der 24-Jährige und die Mozartstädter gehen nun aber getrennte Wege, trotz laufenden Vertrags sucht er sich eine neue Herausforderung.

Zitat Icon

Ich habe  jetzt gemerkt, dass es Zeit wird, meinen anderen Interessen, die ich immer schon hatte, nachzugehen

Niki Kraus

Zwei Jahre lang spielte Niki Kraus in Salzburg, der gebürtige Wiener macht nun aber komplett Schluss mit Eishockey und beendete seine Karriere. „Ich habe  jetzt gemerkt, dass es Zeit wird, meinen anderen Interessen, die ich immer schon hatte, nachzugehen und freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt“, erklärte der 29-Jährige.

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Ein Rückkehrer
In der Vorbereitung auf die neue Saison werden dafür acht Talente von den Juniors zur Proif-Trainingsgruppe hinzugefügt. Luca Haitzmann, Fabian Baumann, Alexander Rebernig, Jakob Schnabl, Maximilian Wurzer, Adrian Gesson, Florian Lanzinger und Luca Kogler werkeln nun bei den Bulls mit. Zurück ist auch Maximilian Wurzer. Der Vertrag des Zellers war eigentlich schon ausgelaufen, nun erhält er eine zweite Chance.

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