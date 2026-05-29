Zwei überraschende Abgänge bei den Eisbullen

Zwei Jahre lang spielte Niki Kraus in Salzburg, der gebürtige Wiener macht nun aber komplett Schluss mit Eishockey und beendete seine Karriere. „Ich habe jetzt gemerkt, dass es Zeit wird, meinen anderen Interessen, die ich immer schon hatte, nachzugehen und freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt“, erklärte der 29-Jährige.