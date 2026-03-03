Vorteilswelt
Zum Jubiläum einen neuen Höchststand erreicht

Salzburg
03.03.2026 10:00
Geschäftsführer Dieter Ehrengruber mit geretteten Eseln.
Geschäftsführer Dieter Ehrengruber mit geretteten Eseln.(Bild: Gut Aiderbichl/Ingo Boelter)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zum 25-jährigen Bestehen meldet Gut Aiderbichl einen neuen Höchststand: Mehr als 9.900 Tiere leben aktuell auf über 30 Höfen in sechs europäischen Ländern. Allein 2025 wurden rund 1.700 Tiere aufgenommen – so viele wie noch nie in einem Jahr.

Knapp die Hälfte der geretteten Tiere stammt aus Österreich (47 Prozent), 34 Prozent kamen aus Deutschland, 14 Prozent aus Rumänien. Deutlich gestiegen sind die behördlichen Beschlagnahmungen: 2025 wurden mehr als doppelt so viele Tiere auf diesem Weg übernommen wie im Jahr zuvor.

Besonders in Erinnerung blieb die Rettung mehrerer Hunde aus Bad Iburg in Niedersachsen. Die überwiegend kleinen Spitz-Mischlinge waren in einem schlechten Zustand – mit verfilztem Fell, Entzündungen, Dehydrierung und starker Unterernährung. Einige Tiere waren trächtig. 20 Hunde wurden am Standort Osnabrück aufgenommen und medizinisch versorgt.

Zitat Icon

Wir sind erst am Ziel, wenn wir Tiere nicht mehr schützen müssen

Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber

Auch in Niederösterreich half Gut Aiderbichl: Zwölf verwahrloste Pferde wurden übernommen. Die Tiere waren stark abgemagert und litten unter Augenentzündungen, Hufproblemen und weiteren Beschwerden.

Geschäftsführer Dieter Ehrengruber sagt: „Wir sind in den vergangenen 25 Jahren stark gewachsen. Das ist einerseits schön, andererseits sind wir noch nicht dort, wo wir hinmöchten.“ Mit Blick auf Gründer Michael Aufhauser ergänzt er: „Wir sind erst am Ziel, wenn wir Tiere nicht mehr schützen müssen.“

Salzburg
03.03.2026 10:00
Salzburg

