Zum Jubiläum einen neuen Höchststand erreicht

Geschäftsführer Dieter Ehrengruber sagt: „Wir sind in den vergangenen 25 Jahren stark gewachsen. Das ist einerseits schön, andererseits sind wir noch nicht dort, wo wir hinmöchten.“ Mit Blick auf Gründer Michael Aufhauser ergänzt er: „Wir sind erst am Ziel, wenn wir Tiere nicht mehr schützen müssen.“