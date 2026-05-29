Aufmarsch der Superstars geht in Altstadt weiter

Egal, ob Falco, Tina Turner, oder Lenny Kravitz! Am Residenzplatz spielten stets die Granden der Musikbranche auf – am Freitag schließt sich der Kreis. Die dänische Metalband Volbeat rockt die Salzburger Innenstadt …
„You’re simply the best!“ Dicht gedrängt standen im September 1990 die Massen am Residenzplatz und sangen aus voller Kehle den größten Hit von Tina Turner mit. Knapp 30.000 Menschen pilgerten zum Konzert der 2023 verstorbenen US-Musiklegende in die Salzburger Innenstadt. Wer keine Eintrittskarte ergattern konnte, kletterte auf das Dach des nahen Postgebäudes oder versuchte gar über die Fenster des Domes einen Blick auf den Superstar erhaschen zu können.
Der Auftritt von Tina Turner war das mit Abstand bestbesuchte Open-Air-Konzert in der Salzburger Altstadt – auch wenn der Residenzplatz in der Vergangenheit immer wieder echte Musikgranden anlocken konnte. Egal, ob Falco, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Herbert Grönemeyer oder Elton John: Sie alle sorgten in der Mozartstadt für Jubelstürme und Gänsehautatmosphäre.
Am Freitag tritt am Residenzplatz die dänische Metalband Volbeat auf. 12.500 Fans sind mit dabei, mehr Tickets durfte Veranstalter Semtainment wegen behördlicher Auflagen nicht ausgeben. Alle Karten waren binnen weniger Minuten ausverkauft. „Die Show wird riesig“, freut sich Veranstalter Thomas Semmler. „Proben beendet. Salzburg, ihr seid die Ersten“, ließ die Band Volbeat am Donnerstag ihre Fans via ihrem Instagram-Profil wissen. Die Band startet in der Mozartstadt ihre Sommer-Tour.
Fans von Austropop kommen am Samstag auf ihre Kosten. Dann tritt das Duo Pizzera&Jaus samt Wolfgang Ambros am Residenzplatz auf. Auch dieses Konzert ist restlos ausverkauft. Hunderte Polizisten, ein privater Sicherheitsdienst sowie der Samariterbund und das Rote Kreuz sollen einen reibungslosen Ablauf der beiden Großveranstaltungen sicherstellen.
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