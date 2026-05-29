Aufmarsch der Superstars geht in Altstadt weiter

„You’re simply the best!“ Dicht gedrängt standen im September 1990 die Massen am Residenzplatz und sangen aus voller Kehle den größten Hit von Tina Turner mit. Knapp 30.000 Menschen pilgerten zum Konzert der 2023 verstorbenen US-Musiklegende in die Salzburger Innenstadt. Wer keine Eintrittskarte ergattern konnte, kletterte auf das Dach des nahen Postgebäudes oder versuchte gar über die Fenster des Domes einen Blick auf den Superstar erhaschen zu können.