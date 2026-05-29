Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Residenzplatzkonzerte

Aufmarsch der Superstars geht in Altstadt weiter

Salzburg
29.05.2026 06:00
Heute treten die dänischen Rocker von Volbeat am Salzburger Residenzplatz auf
Heute treten die dänischen Rocker von Volbeat am Salzburger Residenzplatz auf(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Egal, ob Falco, Tina Turner, oder Lenny Kravitz! Am Residenzplatz spielten stets die Granden der Musikbranche auf – am Freitag schließt sich der Kreis. Die dänische Metalband Volbeat rockt die Salzburger Innenstadt … 

0 Kommentare

„You’re simply the best!“ Dicht gedrängt standen im September 1990 die Massen am Residenzplatz und sangen aus voller Kehle den größten Hit von Tina Turner mit. Knapp 30.000 Menschen pilgerten zum Konzert der 2023 verstorbenen US-Musiklegende in die Salzburger Innenstadt. Wer keine Eintrittskarte ergattern konnte, kletterte auf das Dach des nahen Postgebäudes oder versuchte gar über die Fenster des Domes einen Blick auf den Superstar erhaschen zu können.

In der Vergangenheit strömten bis zu 30.000 Menschen zu den Konzerten am Residenzplatz. Im Bild ...
In der Vergangenheit strömten bis zu 30.000 Menschen zu den Konzerten am Residenzplatz. Im Bild oben das Gastspiel von Herbert Grönemeyer im Jahr 2003.(Bild: Joachim Maislinger)

Der Auftritt von Tina Turner war das mit Abstand bestbesuchte Open-Air-Konzert in der Salzburger Altstadt – auch wenn der Residenzplatz in der Vergangenheit immer wieder echte Musikgranden anlocken konnte. Egal, ob Falco, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Herbert Grönemeyer oder Elton John: Sie alle sorgten in der Mozartstadt für Jubelstürme und Gänsehautatmosphäre.

Am Freitag tritt am Residenzplatz die dänische Metalband Volbeat auf. 12.500 Fans sind mit dabei, mehr Tickets durfte Veranstalter Semtainment wegen behördlicher Auflagen nicht ausgeben. Alle Karten waren binnen weniger Minuten ausverkauft. „Die Show wird riesig“, freut sich Veranstalter Thomas Semmler. „Proben beendet. Salzburg, ihr seid die Ersten“, ließ die Band Volbeat am Donnerstag ihre Fans via ihrem Instagram-Profil wissen. Die Band startet in der Mozartstadt ihre Sommer-Tour.

Lesen Sie auch:
Knapp 200 Personen arbeiten derzeit am Aufbau für die Konzerte auf dem Salzburger Residenzplatz. ...
Residenzplatz-Konzerte
200 Arbeiter verwandeln Innenstadt in Konzertbühne
28.05.2026
Residenzplatz
Volbeat wollte zwei Konzerte in Salzburg spielen
16.04.2026

Fans von Austropop kommen am Samstag auf ihre Kosten. Dann tritt das Duo Pizzera&Jaus samt Wolfgang Ambros am Residenzplatz auf. Auch dieses Konzert ist restlos ausverkauft. Hunderte Polizisten, ein privater Sicherheitsdienst sowie der Samariterbund und das Rote Kreuz sollen einen reibungslosen Ablauf der beiden Großveranstaltungen sicherstellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Top 3

Gelesen

Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.001 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
116.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
98.271 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf