Hirscher übernimmt neue Position in seiner Heimat

Das idyllische Lammertal hat mit Marcel Hirscher einen der besten Ski-Rennläufer aller Zeiten hervorgebracht. Nun gibt es in der Heimat der Legende einen Wechsel an der örtlichen Rotkreuz-Spitze. Der neue Chef stammt direkt aus Annaberg – und trägt sogar den gleichen Nachnamen.
Vom ehrenamtlichen Rettungssanitäter über die Anstellung bis hin zur Spitze der Bezirksstelle Lammertal kann Franz Oberauer auf eine jahrzehntelange Laufbahn beim Roten Kreuz zurückblicken. Jetzt gibt er das Zepter ab und Anfang Juni übernimmt für ihn Peter Hirscher die Leitung im Lammertal.
Der Annaberger ist seit mehr als drei Jahrzehnten beim Roten Kreuz tätig. Er startete seine Karriere im Gesundheitswesen und war von 1996 bis 2007 bei den Salzburger Landeskliniken tätig.
In seiner neuen Aufgabe will Hirscher das Personal stärken und mehr Zivildiener für den Krankentransportdienst gewinnen. Zudem will er den Rettungsbezirk gemeinsam mit dem Berzirksrettungskommandanten Thomas Galler weiterentwickeln.
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