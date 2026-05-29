Neue „Nette Toiletten“ in sechs Stadtteilen

Seit zwei Jahren gibt es „Nette Toiletten“ auch in der Stadt Salzburg. Wirte bieten ihre WC-Anlagen kostenlos der Öffentlichkeit an und bekommen dafür eine kleine Entschädigung von der Stadt. Jetzt kamen sechs weitere stille Örtchen, für alle, die es eilig haben, hinzu.
Ziel sei eine flächendeckende Abdeckung, betont der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ). Seit zwei Jahren wird das Angebot in Salzburg nach dem Vorbild deutscher Städte ausgerollt. Mittlerweile machen bereits 21 Betriebe mit.
Das sind die neuen „Netten Toiletten“:
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