Sehen Sie den neuen Scary Movie im Cineplexx

Am 4. Juni findet in den Cineplexx Kinos in Österreich die xXtra Movie Night statt. Besucher können an dem Tag den sechsten Teil der Horrorkomödie Scary Movie erleben und mit krone.tv können Sie Tickets für die Vorstellung des Films am 4. Juni um 20:30 gewinnen.
Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einem verdächtig vertrauten maskierten Mörder („Ghostface“) entkommen sind, gerät der harte Kern erneut ins Visier des Killers. Marlon Wayans („Shorty“), Shawn Wayans („Ray“), Anna Faris („Cindy“) und Regina Hall („Brenda“) kommen in „Scary Movie“ wieder zusammen, um sich, gemeinsam mit altbekannten und neuen Gesichtern, durch Reboots, Remakes, Requels, Prequels, Sequels, Spin-offs, elevated Horror, Originalgeschichten, alles, was das Wort „Legacy“ enthält, und jedes „letzte Kapitel“, das absolut nicht das letzte ist, zu schlitzen. Nichts ist heilig, kein Klischee bleibt verschont, jede Grenze wird überschritten. Die Wayans sind zurück und canceln die „Cancel Culture“.
krone.tv lädt Sie ins Kino ein.
Am 4. Juni um 20:30 laden die Cineplexx Kinos in Österreich zur xXtra Movie Night ein und zeigen gleich zum Kinostart die Fortsetzung der gruselig-lustigen Horrorkomödie Scary Movie. krone.tv verlost hierfür jeweils 5x2 Kinotickets für die Vorstellung in den Cineplexx Kinos Salzburg Airport, Innsbruck und Wr. Neustadt. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.