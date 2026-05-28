Steiermark: WKO-Sparpaket soll Betriebe entlasten

Bis 2030 sollen zehn Prozent der laufenden Kosten eingespart werden. Eine Reformgruppe mit Vertretern aller fünf Kammer-Fraktionen erarbeitete im vergangenen halben Jahr einen Plan, der Einsparungen in der Höhe von acht Millionen Euro pro Jahr vorsieht. Im Gegenzug soll der Landesanteil der Kammerumlage zwei (KU2) schrittweise von 0,22 auf 0,18 Prozent abgesenkt werden. Auch die Bundes-Wirtschaftskammer hat ja schon eine Senkung in Aussicht gestellt.