Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WKO-Debatte

Was Kammer-Bosse in der Steiermark kassieren

Steiermark
09.11.2025 06:00
Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger, Arbeiterkammer-Boss Josef Pesserl und ...
Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger, Arbeiterkammer-Boss Josef Pesserl und Wirtschaftskammer-Boss Josef Herk (v. li.).(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, stock.adobe.com)

Im Zuge der heißen Debatte um die Gehaltserhöhung von Wirtschaftskammer-Mitarbeitern gibt es auch Kritik am satten Lohnplus für steirische WKO-Spitzen. Diskussionswürdig wären wohl auch die Bezüge in anderen Kammern.

0 Kommentare

Die Gehaltserhöhung von Wirtschaftskammer-Mitarbeitern und vor allem die satten Bezüge von WKO-Präsident Harald Mahrer sorgen dieser Tage für hitzige Diskussionen.

In den Fokus gerückt ist dabei freilich auch die steirische Wirtschaftskammer, wo sich die Führungsspitze im Sommer weitestgehend unbeachtet ein fettes Plus bei den Bezügen gegönnt hat – übrigens kein steirischer Alleingang, sondern auch in anderen Bundesländern geschehen.

Über 50 % Lohnplus wegen „Systemumstellung“
So kassiert der steirische Kammer-Präsident Josef Herk nun monatlich 10.827 Euro (brutto), ein stolzes Plus von 55 Prozent. Seine drei Vizepräsidenten kommen durch den Neubeschluss auf fast 5000 Euro. Harald Mahrer erklärte diese beachtlichen Sprünge in einer „Systemumstellung“, mit der man von intransparenten Zuschlägen wegkommen will.

(Bild: Krone KREATIV)

Die steirischen Neos bzw. Unos (Vertreter in der WK) sprangen rasch auf den Zug der Entrüstung auf: „Während Betriebe ums Überleben kämpfen, fetten die Spitzenfunktionäre der Kammer ihre Entschädigungen auf“, sagt Unos-Chef Christian Kovac.

Arbeiterkammer-Boss hat höchste Bezüge
Die Grünen hinterfragen indes die Berechtigung von Landesförderungen zugunsten der Wirtschaftskammer – im letzten Jahr seien 145.000 geflossen, etwa für Wettbewerbe oder Veranstaltungen. „Diese Projekte sind teils sinnvoll, keine Frage. Aber eine beitragsfinanzierte Kammer, die sich selbst goldene Gehälter auszahlt, braucht keine zusätzlichen Steuergelder“, sagt der grüne Budgetsprecher Lambert Schönleitner.

Lesen Sie auch:
Seinen eigenen hohen Verdienst begründet Mahrer mit „viel Verantwortung“.
WKO-Gagen
Mahrer gibt „Fehler“ zu, Erhöhungen kommen dennoch
08.11.2025

Im Strudel der Debatte rücken auch die Bezüge anderer Kammer-Bosse wieder ins Scheinwerferlicht: So kommt etwa der steirische Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl auf 13.198,02 Euro pro Monat (wie bei der WKO online frei einsehbar). Landwirtschaftskammerpräsident Andreas Steinegger bezieht monatlich 10.359,14 Euro.

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
128.318 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.746 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf