Was Kammer-Bosse in der Steiermark kassieren

Im Zuge der heißen Debatte um die Gehaltserhöhung von Wirtschaftskammer-Mitarbeitern gibt es auch Kritik am satten Lohnplus für steirische WKO-Spitzen. Diskussionswürdig wären wohl auch die Bezüge in anderen Kammern.
Die Gehaltserhöhung von Wirtschaftskammer-Mitarbeitern und vor allem die satten Bezüge von WKO-Präsident Harald Mahrer sorgen dieser Tage für hitzige Diskussionen.
In den Fokus gerückt ist dabei freilich auch die steirische Wirtschaftskammer, wo sich die Führungsspitze im Sommer weitestgehend unbeachtet ein fettes Plus bei den Bezügen gegönnt hat – übrigens kein steirischer Alleingang, sondern auch in anderen Bundesländern geschehen.
Über 50 % Lohnplus wegen „Systemumstellung“
So kassiert der steirische Kammer-Präsident Josef Herk nun monatlich 10.827 Euro (brutto), ein stolzes Plus von 55 Prozent. Seine drei Vizepräsidenten kommen durch den Neubeschluss auf fast 5000 Euro. Harald Mahrer erklärte diese beachtlichen Sprünge in einer „Systemumstellung“, mit der man von intransparenten Zuschlägen wegkommen will.
Die steirischen Neos bzw. Unos (Vertreter in der WK) sprangen rasch auf den Zug der Entrüstung auf: „Während Betriebe ums Überleben kämpfen, fetten die Spitzenfunktionäre der Kammer ihre Entschädigungen auf“, sagt Unos-Chef Christian Kovac.
Arbeiterkammer-Boss hat höchste Bezüge
Die Grünen hinterfragen indes die Berechtigung von Landesförderungen zugunsten der Wirtschaftskammer – im letzten Jahr seien 145.000 geflossen, etwa für Wettbewerbe oder Veranstaltungen. „Diese Projekte sind teils sinnvoll, keine Frage. Aber eine beitragsfinanzierte Kammer, die sich selbst goldene Gehälter auszahlt, braucht keine zusätzlichen Steuergelder“, sagt der grüne Budgetsprecher Lambert Schönleitner.
Im Strudel der Debatte rücken auch die Bezüge anderer Kammer-Bosse wieder ins Scheinwerferlicht: So kommt etwa der steirische Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl auf 13.198,02 Euro pro Monat (wie bei der WKO online frei einsehbar). Landwirtschaftskammerpräsident Andreas Steinegger bezieht monatlich 10.359,14 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.