Was Kammer-Bosse in der Steiermark kassieren

Über 50 % Lohnplus wegen „Systemumstellung“

So kassiert der steirische Kammer-Präsident Josef Herk nun monatlich 10.827 Euro (brutto), ein stolzes Plus von 55 Prozent. Seine drei Vizepräsidenten kommen durch den Neubeschluss auf fast 5000 Euro. Harald Mahrer erklärte diese beachtlichen Sprünge in einer „Systemumstellung“, mit der man von intransparenten Zuschlägen wegkommen will.