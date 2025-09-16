Unternehmerinnen mit starken Geschichten geehrt

Beinahe die Hälfte aller Firmengründungen in der Steiermark sind von Frauen, und die Zahl der Unternehmerinnen steigt kontinuierlich an – allen Herausforderungen zum Trotz. Um die Geschäftsfrauen vor den Vorhang zu holen, hat die Wirtschaftskammer Steiermark gestern in Graz einmal mehr die Unternehmerinnen des Jahres ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen stehen stellvertretend für 31.382 steirische Betriebe, die von Frauen geführt werden.