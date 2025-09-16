Unternehmerinnen mit starken Geschichten geehrt

WKO Steiermark vergab wieder Ehrungen für die Unternehmerinnen des Jahres. Von der Tischlermeisterin bis zu innovativen Medizin-Geschäftsfrauen ist alles mit dabei.
Beinahe die Hälfte aller Firmengründungen in der Steiermark sind von Frauen, und die Zahl der Unternehmerinnen steigt kontinuierlich an – allen Herausforderungen zum Trotz. Um die Geschäftsfrauen vor den Vorhang zu holen, hat die Wirtschaftskammer Steiermark gestern in Graz einmal mehr die Unternehmerinnen des Jahres ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen stehen stellvertretend für 31.382 steirische Betriebe, die von Frauen geführt werden.
Unternehmerinnen leisten Tag für Tag Unglaubliches. Oft liegt es nach wie vor an den Frauen, wirtschaftliche und familiäre Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen.
Gabriele Lechner, Vizepräsidentin der WKO Steiermark und Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“
In der Kategorie „Neugründerin“ gewinnt Christina Frewein, Tischlermeisterin aus Söding-St. Johann. „Beste Unaufhaltbare“ wurde Marianne Legenstein, die die Dachdeckerei und Spenglerei ihres überraschend verstorbenen Mannes als Quereinsteigerin übernahm. „Beste Innovatorin“ darf sich Katrin Susanna Wallner nennen, die mit Lanbiotic medizinische Hautpflege entwickelt.
Maßschneiderin siegt bei Nachhaltigkeit
In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ freut sich Maßschneiderin Jasmin Hirschmann, und als „Gestalterin“ wurde Finanzberaterin Sarah Hofbauer ausgezeichnet. Magdalena Loitzl und Barbara Pinnisch-Schneider begleiten Menschen mit chronischen Darmkrankheiten und gewinnen dafür den Publikumspreis.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.