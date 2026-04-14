Wie Ungarn eingefrorene EU-Milliarden holen will

Eine symbolische, aber wichtige Geste. Kurz vor seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wahlsieg ließ Péter Magyar zu der ganzen Reihe ungarischer Fahnen im Hintergrund demonstrativ auch wieder die EU-Fahne aufziehen. Sein Vorgänger Viktor Orbán hatte während seiner Regierungszeit sukzessive alle EU-Fahnen aus den Ämtern entfernen lassen. Doch Magyar setzt nun ein Zeichen für den geplanten Neuanfang zwischen Budapest und Brüssel.