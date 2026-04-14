Wie Ungarn eingefrorene EU-Milliarden holen will

Nach dem historischen Wahlsieg gegen Viktor Orbán setzt der neue starke Mann in Ungarn, Péter Magyar, auf Versöhnung mit der Europäischen Union. Sein Ziel ist klar: Die blockierten Milliarden-Fördergelder freizumachen und Ungarn aus der Isolation zu führen. Doch der Zeitdruck ist enorm.
Eine symbolische, aber wichtige Geste. Kurz vor seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wahlsieg ließ Péter Magyar zu der ganzen Reihe ungarischer Fahnen im Hintergrund demonstrativ auch wieder die EU-Fahne aufziehen. Sein Vorgänger Viktor Orbán hatte während seiner Regierungszeit sukzessive alle EU-Fahnen aus den Ämtern entfernen lassen. Doch Magyar setzt nun ein Zeichen für den geplanten Neuanfang zwischen Budapest und Brüssel.
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